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Юлия Захарченко, редактор ленты

С перепугу Путин никуда не поедет, его маршрут — от бункера к бункеру: Данилов об участии РФ в саммите БРИКС

С перепугу Путин никуда не поедет, его маршрут — от бункера к бункеру: Данилов об участии РФ в саммите БРИКС
Фото: Getty Images

Российский диктатор Владимир Путин уже осознает тот факт, что он обречен, а также не может свободно передвигаться по разным странам мира. Об этом свидетельствует то, что президент РФ не будет участвовать в саммите БРИКС, который должен состояться в Южной Африке в августе.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов в эфире национального информационного телемарафона. Он напомнил, что страны, которые ратифицировали Римский статут, обязаны задержать Путина.

— Конечно, с перепугу он никуда не поедет, потому что боится. Определено, что вместо него будет Лавров (министр иностранных дел РФ, — Ред.). Но давайте подождем — еще есть определенное время до начала этого мероприятия. Надо посмотреть, как будут развиваться события, — утверждает Данилов.

Секретарь СНБО прокомментировал информацию о том, что президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что Россия якобы пригрозила войной Южной Америке. По его мнению, РФ — это странное государство, которое считает, что якобы может делать все что угодно.

Данилов считает, что это яркое подтверждает тот факт, что с Россией не о чем говорить. Он указал на то, что страна-агрессор начала угрожать даже лидерам государства, которое их пригласило.

В то же время секретарь СНБО обратил внимание, что Путин уже фактически обречен, потому что его единственный возможный маршрут — от бункера к бункеру на территории РФ, и даже поездки в Беларусь могут быть опасными.

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Война в Украине, Владимир Путин, Алексей Данилов, СНБО, Росія
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