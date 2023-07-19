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Юлия Захарченко, редактор ленты

РФ угрожала войной: президент ЮАР попросил у МУС разрешения не арестовывать Путина

Путін і президент ПАР Сиріл Рамафоса
Фото: Getty Images

Президент Южной Африки Сирил Рамафоса попросил разрешения у Международного уголовного суда не арестовывать российского диктатора Владимира Путина. Он заявил, что в РФ угрожали объявлением войны.

Об этом говорится в ответе Рамафосы на судебный иск, поданный оппозиционным Демократическим альянсом, чтобы заставить правительство арестовать Путина, если тот приедет в Йоханнесбург на саммит БРИКС.

— Южно-Африканская Республика имеет очевидные проблемы с выполнением запроса на арест и выдачу президента Путина. Россия дала понять, что арест ее действующего президента будет объявлением войны, — говорится в заявлении Рамафосы.

Он уточнил, что инициировал консультации с Международным уголовным судом по этому вопросу, но не может раскрыть подробности.

В следующем месяце в Южной Африке должен состояться саммит клуба наций БРИКС — Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, в котором запланировано участие всех глав государств этих стран.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина по обвинению в военном преступлении — незаконной депортации украинских детей. Южная Африка, как член МУС, обязана арестовать его, если президент РФ появится на саммите.

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Источник: Reuters
Война в Украине, Владимир Путин, Депортация, Міжнародний кримінальний суд, МКС, Росія
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