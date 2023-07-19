РФ угрожала войной: президент ЮАР попросил у МУС разрешения не арестовывать Путина
Президент Южной Африки Сирил Рамафоса попросил разрешения у Международного уголовного суда не арестовывать российского диктатора Владимира Путина. Он заявил, что в РФ угрожали объявлением войны.
Об этом говорится в ответе Рамафосы на судебный иск, поданный оппозиционным Демократическим альянсом, чтобы заставить правительство арестовать Путина, если тот приедет в Йоханнесбург на саммит БРИКС.
— Южно-Африканская Республика имеет очевидные проблемы с выполнением запроса на арест и выдачу президента Путина. Россия дала понять, что арест ее действующего президента будет объявлением войны, — говорится в заявлении Рамафосы.
Он уточнил, что инициировал консультации с Международным уголовным судом по этому вопросу, но не может раскрыть подробности.
В следующем месяце в Южной Африке должен состояться саммит клуба наций БРИКС — Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, в котором запланировано участие всех глав государств этих стран.
Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина по обвинению в военном преступлении — незаконной депортации украинских детей. Южная Африка, как член МУС, обязана арестовать его, если президент РФ появится на саммите.
Цены на пшеницу в мире сразу поползли вверх после того, как Россия объявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. На торгах в Соединенных Штатах зафиксировали ценовой скачок более чем на 4%. Кремль, среди прочего, добивается, чтобы подсанкционный Россельхозбанк снова подключили к международной банковской системе SWIFT, чтобы разблокировать экспорт российского аммиака.Оксана Лотоцкая