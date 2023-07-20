З переляку Путін нікуди не поїде, його маршрут – від бункера до бункера: Данілов про участь РФ у саміті БРІКС

Російський диктатор Володимир Путін вже усвідомлює той факт, що він приречений, а також не може вільно пересуватися різними країнами світу. Про це свідчить те, що президент РФ не братиме участі у саміті БРІКС, що має відбутися у Південній Африці в серпні.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов в ефірі національного інформаційного телемарафону. Він нагадав, що країни, які ратифікували Римський статут, зобов’язані затримати Путіна.

– Звісно, з переляку він нікуди не поїде, тому що боїться. Визначено, що замість нього буде Лавров (міністр закордонних справ РФ. – Ред.). Але почекаймо – ще є певний час до початку цього заходу. Треба подивитися, як розвиватимуться події, – стверджує Данілов.

Секретар РНБО прокоментував інформацію про те, що президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що Росія нібито пригрозила війною Південній Америці. На його думку, РФ – це дивна держава, яка вважає, що начебто може робити все що завгодно.

Данілов вважає, що це яскраво підтверджує той факт, що з Росією немає про що говорити. Він вказав на те, що країна-агресор почала погрожувати навіть лідерам держави, яка їх запросила.

Водночас секретар РНБО звернув увагу, що Путін вже фактично приречений, бо його єдиний можливий маршрут – від бункера до бункера на території РФ, і навіть поїздки до Білорусі можуть бути небезпечними.

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