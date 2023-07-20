Британия наложила санкции на лиц и компании, связанные с ЧВК Вагнера в Африке

Правительство Великобритании наложило санкции на физических и юридических лиц, связанных с частной военной компанией Вагнера в Центральноафриканской Республике, Судане и Мали.

Об этом свидетельствует обновленный санкционный список на сайте британского Министерства иностранных дел.

Согласно документу, ограничения введены против Александра Малолетко, Константина Пикалова, Александра Иванова, Дмитрия Сытого, Виталия Перфильева. По данным ведомства, все эти лица связаны с деятельностью ЧВК Вагнера в Центральноафриканской Республике. Перфильева при этом называют главарем группы Вагнера в ЦАР.

Кроме того, под ограничение попал главарь ЧВК Вагнера в Мали Иван Маслов.

В списке есть и два человека, связанные с действиями “вагнеровцев” в Судане: Михаил Потепкин и Андрей Мандель.

Санкции также введены против ряда компаний за связи с ЧВК Вагнера: Sewa Security Services, SYTII, M-Invest, Meroe Gold, Al-Solag Mining Company Ltd.

Ограничения предусматривают блокировку активов и запрет на въезд в Великобританию.

Этому шагу предшествовало заявление главы британской разведки МI-6 Ричарда Мура, обвинившего Россию в использовании “вагнеровцев” как инструмента влияния на страны Африки.

Мур также сообщил, что у российского диктатора Владимира Путина не было другого выбора, кроме как договориться с основателем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным на фоне мятежа “вагнеровцев” в июне.

Источник: МИД Великобритании

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