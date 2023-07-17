За депортацию детей и пропаганду: Великобритания ввела новые санкции против РФ

Великобритания ввела новые антироссийские санкции. Под ограничения, в частности, попали лица, причастные к принудительной депортации украинских детей в РФ.

Соответствующее объявление обнародовало британское Министерство иностранных дел.

В санкционный список внесли 14 новых позиций “в ответ на попытки России уничтожить украинскую национальную идентичность”. При этом 11 подсанкционных лиц причастны к принудительной депортации детей.

Под санкции, в частности, попали:

Ксения Мишонова – уполномоченная по правам ребенка в Московской области;

Сергей Кравцов – министр образования РФ;

так называемый советник “главы” террористического формирования “ДНР” по правам ребенка Элеонора Федоренко;

так называемый уполномоченный “по правам человека” террористического формирования “ДНР” Дарья Морозова;

губернатор Камчатки Владимир Солодов и глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов;

министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ленара Иванова.

Как отметили в британском МИД, эти лица “сыграли коварную роль” в разработанной Россией программе депортации, направленной на уничтожение украинской культурной и национальной идентичности.

В МИД напомнили, что оккупанты вывозят многих детей в лагеря в оккупированном Крыму и в РФ “для перевоспитания”. В связи с этим под санкции попал международный детский центр Артек. Отмечается, что центр оказывал поддержку программе правительства РФ по принудительной депортации и “перевоспитанию” украинских детей.

Под санкциями также оказались российские пропагандисты, распространяющие пропаганду, направленную на разжигание ненависти к Украине и украинцам. Речь идет, в частности, об Антоне Красовском, бывшем ведущем пропагандистского канала Russia Today, который в прямом эфире заявил, что “украинских детей нужно топить и сжигать”.

Британия ввела санкции и против министра культуры РФ Ольги Любимовой – за поддержку губительной антиукраинской политики.

– В ужасной программе принудительной депортации детей и полной ненависти пропаганде, которую извергают его подданные, мы видим настоящее намерение Путина — стереть Украину с карты. Сегодняшние санкции привлекают к ответственности поддерживающих путинский режим, в том числе тех, кто хотел бы, чтобы Украина была уничтожена, ее национальная идентичность растворилась, а ее будущее было стерто, — подчеркнул глава МИД Джеймс Клеверли.

Санкции предусматривают замораживание активов и запрет на поездки в Британию.

На это решение уже отреагировали в Офисе президента Украины.

– Наша санкционная группа Макфола-Ермака работает с партнерами и предлагает не останавливаться и усиливать санкции против всех ответственных за похищение наших детей, – отметил руководитель ОПУ Андрей Ермак.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину под британские санкции попали более 1,6 тыс. физических и юридических лиц, включая 29 банков и более 130 олигархов.

В марте Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Дело касается незаконной депортации украинских детей.

Источник: МИД Великобритании

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