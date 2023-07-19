Путин договорился с Пригожиным, чтобы спасти собственную шкуру – глава МИ-6

Российский диктатор Владимир Путин не имел другого выбора, кроме как договориться с главарем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным, чтобы прекратить его мятеж в июне.

Об этом заявил глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур в интервью CNN.

— Он на самом деле не дал отпор Пригожину, он заключил сделку, чтобы спасти свою шкуру, воспользовавшись добрыми услугами лидера Беларуси. Поэтому даже я не могу заглянуть в голову Путина, — сказал Мур.

По его словам, если посмотреть на поведение Путина в день восстания вагнеровцев, то за завтраком главарь ЧВК Пригожин считался предателем, уже за ужином был помилован, а “через несколько дней его пригласили на чай”.

— Итак, есть некоторые вещи, и даже руководитель МИ-6 считает, что это немного сложно пытаться интерпретировать, с точки зрения того, кто в игре, а кто вышел из нее, — добавил он.

Глава МИ-6 также сообщил, что Евгений Пригожин жив и находится на свободе после восстания. По словам Мура, главарь ЧВК Вагнера “разгуливает на свободе”.

В то же время Мур считает, что Путин явно находится под внутренним давлением.

— У вас не может быть группы наемников, которые продвигаются по автобану в сторону столицы и приближаются к 125 км от Москвы, если вы не предусмотрели, что это произойдет. Поэтому я думаю, что он, видимо, испытывает определенное давление, — отметил Мур.

Бунт вагнеровцев во главе с Евгением Пригожиным продолжался около суток 23-24 июня. Утром 24 июня Путин заявил, что ВС РФ получили приказ ликвидировать “мятежников” и назвал события “ударом в спину”.

За сутки боевики ЧВК прошли Ростов, Воронежскую область и остановились в 200 км от Москвы. На видеокадрах из городов, где были вагнеровцы, некоторые люди радостно их встречали.

Бунт Пригожина прекратился вечером 24 июля после его переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Представитель диктатора Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело против Пригожина в России закроют.

Источник : CNN

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