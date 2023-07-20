Москалькова, члены правительства РФ и белорусские военные: Австралия ввела новые санкции

В четверг, 20 июля, правительство Австралии ввело адресные санкции против ряда российских и белорусских физических лиц, а также против субъектов оборонного, технологического и энергетического секторов РФ.

Как проинформировали в пресс-службе Министерства иностранных дел Австралии, под ограничения попали 35 организаций и 10 физических лиц, в том числе российские министры и чиновники, а также высокопоставленные белорусские военные.

Цель санкций – максимально повлиять на лиц и организации, которые “прямо или косвенно поддерживают незаконное и безнравственное вторжение РФ в Украину”.

В МИД Австралии призвали Россию немедленно вывести войска из Украины, а Беларусь – прекратить поддерживать бессмысленную войну.

В ведомстве заверили в стойкой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и украинского народа, который “продолжает проявлять чрезвычайное мужество перед лицом жестокого вторжения РФ и неустанных атак на гражданскую инфраструктуру”.

Кто попал в список

Санкции ориентированы против юридических и физических лиц, имеющих экономическое и стратегическое значение для РФ.

Под ограничения, в частности, попали:

российские компании, поставляющие передовые технологии, электронику и оборудование для армии РФ;

компании в сфере ядерной энергетики и добычи ресурсов в Арктике;

оборонные предприятия РФ, среди которых “крупнейший производитель военных вертолетов и их генеральный директор”.

По данным руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, под санкциями оказались следующие российские организации и предприятия оборонной отрасли: Национальный исследовательский центр Курчатовский институт; Открытое акционерное общество Вертолеты России; НПК Техмаш и ООО Радиоавтоматика.

В санкционный список также попали:

Татьяна Москалькова – уполномоченная по правам человека в РФ;

Андрей Турчак – первый заместитель председателя Совета Федерации РФ;

Андрей Белоусов – первый вице-премьер России;

Дмитрий Чернышенко – заместитель председателя правительства РФ;

Владимир Лепин – генеральный директор ОАО Концерн Калашников;

Николай Колесов – генеральный директор ОАО Вертолеты России.

В список включены и белорусские военные чиновники, угрожавшие суверенитету и территориальной целостности Украины:

Вадим Шадура – генерал-майор вооруженных сил Республики Беларусь;

Александр Лозицкий – командир воинской части 65408 Лунинецкий аэродром ВС Беларуси;

Александр Кривец – командир 116 гвардейской десантно-штурмовой авиационной Радомской Краснознаменной базы/Лидский аэродром ВС Беларуси;

Юрий Пыжик – командир белорусской 61 истребительной авиабазы/аэродрома Барановичи.

В целом Австралия уже ввела санкции в отношении более чем 1,1 тыс. человек и организаций, поддерживающих вторжение РФ в Украину.

Источник: МИД Австралии, Telegram Андрея Ермака

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