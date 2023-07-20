Москалькова, члени уряду РФ та білоруські військові: Австралія запровадила нові санкції

У четвер, 20 липня, уряд Австралії запровадив адресні санкції проти низки російських та білоруських фізичних осіб, а також проти суб’єктів оборонного, технологічного та енергетичного секторів РФ.

Як поінформували в пресслужбі Міністерства закордонних справ Австралії, під обмеження потрапили 35 організацій та 10 фізичних осіб, зокрема російські міністри та високопосадовці, а також керівництво білоруських військових.

Мета санкцій – максимально вплинути на осіб та організації, які “прямо чи опосередковано підтримують незаконне й аморальне вторгнення РФ в Україну”.

В МЗС Австралії закликали Росію негайно вивести війська з України, а Білорусь – припинити підтримувати безглузду війну.

У відомстві запевнили в непохитній підтримці суверенітету і територіальної цілісності України та українського народу, який “продовжує виявляти надзвичайну мужність перед обличчям жорстокого вторгнення РФ і невпинних атак на цивільну інфраструктуру”.

Хто потрапив до списку

Санкції спрямовані проти юридичних та фізичних осіб, які мають економічне та стратегічне значення для РФ.

Під обмеження, зокрема, потрапили:

російські компанії, які постачають передові технології, електроніку та обладнання для армії РФ;

компанії зі сфери ядерної енергетики та видобутку ресурсів в Арктиці;

оборонні підприємства РФ, серед яких “найбільший виробник військових вертольотів та його генеральний директор”.

За даними керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, під санкціями опинилися такі російські організації та підприємства оборонної галузі: Національний дослідний центр Курчатовський інститут; Відкрите акціонерне товариство Вертольоти Росії; НПК Техмаш та ТОВ Радіоавтоматика.

До санкційного списку також потрапили:

Тетяна Москалькова – уповноважена з прав людини в РФ;

Андрій Турчак – перший заступник голови Ради Федерації РФ;

Андрій Бєлоусов – перший віцепрем’єр Росії;

Дмитро Чернишенко – заступник голови уряду РФ;

Володимир Лєпін – генеральний директор ВАТ Концерн Калашников;

Микола Колесов – генеральний директор ВАТ Вертольоти Росії.

До списку додали й білоруських військових високопосадовці, які загрожували суверенітету і територіальній цілісності України:

Вадим Шадура – генерал-майор Збройних сил Республіки Білорусь;

Олександр Лозицький – командир військової частини 65408 Лунінецький аеродром ЗС Білорусі;

Олександр Кривець – командир 116 гвардійської десантно-штурмової авіаційної Радомської Червонопрапорної бази/Лідський аеродром ЗС Білорусі;

Юрій Пижик – командир білоруської 61 винищувальної авіабази/аеродрому Барановичі.

Загалом Австралія вже запровадила санкції щодо понад 1,1 тис. осіб та організацій, які підтримують вторгнення РФ в Україну.

Джерело: МЗС Австралії, Telegram Андрія Єрмака

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