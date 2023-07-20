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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В Черногории официанты избили россиян, после того как те устроили дебош

В Черногории официанты избили россиян, после того как те устроили дебош
Фото: Unsplash

На черногорском курорте Вити До (Рафаиловичи) вблизи Будвы официанты заведения избили российских посетителей. Об этом сообщает издание Vijesti.

Видео было снято, когда персонал начал выгонять российских граждан.

В инциденте участвовали четверо граждан России, которые в состоянии алкогольного опьянения сначала проехали на автомобиле по набережной Рафаиловичей и едва не сбили мотоциклиста.

По словам очевидцев, россияне перекрыли своим транспортным средством набережную. Также они снесли туристическое агентство и напали на официанта из соседнего заведения, ранив ему голову.

Впоследствии они применили силу к владельцу ресторана. Тогда другие сотрудники заведения пытались помешать им снести еще и ресторан.

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Источник: Vijesti

Громадянство РФ, Росія, Черногория
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