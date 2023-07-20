В Черногории официанты избили россиян, после того как те устроили дебош

На черногорском курорте Вити До (Рафаиловичи) вблизи Будвы официанты заведения избили российских посетителей. Об этом сообщает издание Vijesti.

Видео было снято, когда персонал начал выгонять российских граждан.

Rafailovici / Montenegro:

Im montenegrinischen Ferienort Viti Do (Rafailovici) in der Nähe von Budva verprügelten Kellner russische Besucher. 1/5 pic.twitter.com/zXa2E0GobH — SpaceDropsFella #СлаваУкраїні (@oppophonist) July 20, 2023

В инциденте участвовали четверо граждан России, которые в состоянии алкогольного опьянения сначала проехали на автомобиле по набережной Рафаиловичей и едва не сбили мотоциклиста.

По словам очевидцев, россияне перекрыли своим транспортным средством набережную. Также они снесли туристическое агентство и напали на официанта из соседнего заведения, ранив ему голову.

Впоследствии они применили силу к владельцу ресторана. Тогда другие сотрудники заведения пытались помешать им снести еще и ресторан.

Источник: Vijesti

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