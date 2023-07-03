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Юлия Захарченко, редактор ленты

Скандал в Турции: россиянин на отдыхе хвастался убийствами украинцев

Скандал в Турции: россиянин на отдыхе хвастался убийствами украинцев
Фото: Факти ICTV

Гражданин Российской Федерации на турецком курорте попал в скандал на местном пляже после того, как начал хвастаться убийствами украинцев после полномасштабного вторжения РФ. Россиянина выселили из отеля после жалоб охранникам.

Об этом заявил журналист Константин Андриюк. По его словам, российского террориста выселили из отеля и отправили в полицию.

На одном из пляжей Турции начал разбрасывать вещи с лежака, которые оставила девушка, приехавшая на отдых из Украины. В ответ на замечание он возмутился, что украинка здесь отдыхает, а не погибает под ударами ракет кинжалов.

— Знаешь, сколько я замочил таких как вы? — возмущался гражданин РФ.

Россиянин начал показывать на собственном телефоне кадры из полномасштабной войны против Украины. Девушка обнародовала ролик наглого поведения россиянина с его признаниями в убийствах украинцев.

Стоит отметить, что администрация социальной сети Instagram признала эту публикацию нарушением правил и заблокировала аккаунт девушки.

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Скандал в Турции: россиянин на отдыхе хвастался убийствами украинцев

Война в Украине, Громадянство РФ, Ракета, Росія, Туреччина, Українці
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