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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У Чорногорії офіціанти відгамселили росіян, після того як ті влаштували дебош

У Чорногорії офіціанти відгамселили росіян, після того як ті влаштували дебош
Фото: Unsplash

На чорногорському курорті Віті До (Рафаїловичі) поблизу Будви офіціанти закладу побили російських відвідувачів. Про це повідомляє видання Vijesti.

Відео було знято, коли персонал почав виганяти російських громадян.

В інциденті брали учась четверо громадян Росії, які у стані алкогольного сп’яніння спершу проїхали на автомобілі набережною Рафаїловичів і ледь не збили мотоцикліста.

За словами очевидців, росіяни перекрили своїм транспортним засобом набережну. Також вони знесли туристичне агентство та напали на офіціанта з сусіднього закладу, поранивши йому голову.

Згодом вони застосували силу до власника ресторану. Тоді інші співробітники закладу намагалися завадити їм знести ще й ресторан.

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У Чорногорії офіціанти відгамселили росіян, після того як ті влаштували дебош

Джерело: Vijesti

Громадянство РФ, Росія, Чорногорія
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