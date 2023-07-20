У Чорногорії офіціанти відгамселили росіян, після того як ті влаштували дебош

На чорногорському курорті Віті До (Рафаїловичі) поблизу Будви офіціанти закладу побили російських відвідувачів. Про це повідомляє видання Vijesti.

Відео було знято, коли персонал почав виганяти російських громадян.

Rafailovici / Montenegro:

Im montenegrinischen Ferienort Viti Do (Rafailovici) in der Nähe von Budva verprügelten Kellner russische Besucher. 1/5 pic.twitter.com/zXa2E0GobH — SpaceDropsFella #СлаваУкраїні (@oppophonist) July 20, 2023

В інциденті брали учась четверо громадян Росії, які у стані алкогольного сп’яніння спершу проїхали на автомобілі набережною Рафаїловичів і ледь не збили мотоцикліста.

За словами очевидців, росіяни перекрили своїм транспортним засобом набережну. Також вони знесли туристичне агентство та напали на офіціанта з сусіднього закладу, поранивши йому голову.

Згодом вони застосували силу до власника ресторану. Тоді інші співробітники закладу намагалися завадити їм знести ще й ресторан.

Джерело: Vijesti

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