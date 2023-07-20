В РФ на благотворительном концерте будут собирать деньги на мешки для трупов своих солдат

В России с помощью концертов собирают средства на мешки для трупов для оккупантов, которые воюют в войне РФ против Украины. Об этом пишет издание Newsweek.

Со ссылкой на российское издание Сирена отмечается, что в субботу в Благовещенске Амурской области должен состояться такой “благотворительный” концерт.

По словам организаторов, во время пропагандистского концерта запланированы выступления провластных рок-групп, танцевального ансамбля, кукольное представление и спортивные соревнования. Зрителям будут раздавать воздушные шарики в цветах РФ и поощрять их писать открытки для захватчиков.

В Instagram-аккаунте о событии был пост, в котором описывали, на что пойдут средства. В списке были подушки, средства от комаров, влажные салфетки, термосы, медикаменты, одежда, а также мешки для мусора и мешки для трупов.

Издание отмечает, что позже пост отредактировали и исключили пункты с мешками для трупов.

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на 512-е сутки полномасштабной войны украинские защитники ликвидировали уже около 240 тыс. российских захватчиков. Только за минувшие сутки количество потерь армии страны-агрессора составило ориентировочно 520 солдат.

Источник : Newsweek

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