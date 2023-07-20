У РФ на благодійному концерті збиратимуть гроші на мішки для трупів своїх солдатів
У Росії за допомогою концертів збирають кошти на мішки для трупів для окупантів, які воюють у війні РФ проти України. Про це пише видання Newsweek.
Із посиланням на російське видання Сирена зазначається, що у суботу у Благовєщенську Амурської області має відбутися такий “благодійний” концерт.
За словами організаторів, під час пропагандистського концерту заплановані виступи провладних рок-гуртів, танцювального ансамблю, лялькова вистава та спортивні змагання. Глядачам роздаватимуть повітряні кульки у кольорах РФ і заохочуватимуть їх писати листівки для загарбників.
В Instagram-акаунті про подію був пост, де описували, на що підуть кошти. У списку були подушки, засоби від комарів, вологі серветки, термоси, медикаменти, одяг, а також мішки для сміття та мішки для трупів.
Видання зазначає, що пізніше пост відредагували та викреслили пункти з мішками для трупів.
За даними Генштабу ЗСУ станом на 512-ту добу повномасштабної війни українські захисники ліквідували вже близько 240 тис. російських загарбників. Лише за минулу добу кількість втрат армії країни-агресора становила орієнтовно 520 солдатів.
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