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Юлия Захарченко, редактор ленты

Освобождение оккупированных территорий Украины будет тяжелым и длительным — Подоляк

Освобождение оккупированных территорий Украины будет тяжелым и длительным — Подоляк
Фото: Генштаб ВСУ

Освобождение временно оккупированных Российской Федерацией территорий Украины будет тяжелым и довольно длительным процессом. Однако количество наступательных операций ВСУ постепенно увеличивается.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии иностранным журналистам. Он считает, что контрнаступательная операция будет тяжелой, долгой и займет много времени.

По его мнению, сейчас прогресс на поле боя очень медленный, однако количество наступательных операций Вооруженных сил Украины постепенно нарастает.

Советник руководителя Офиса президента обратил внимание, что сейчас на поле боя пока привлечены не все украинские бригады, которых готовили специально для наступления против российской армии.

Подоляк отметил, что сейчас ситуация осложняется из-за плотного заминирования временно оккупированных территорий Украины, а также из-за недостатка бронетехники для украинских военнослужащих.

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Источник: France24
Война в Украине, ВСУ, контрнаступ, Михаил Подоляк, Офис президента
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