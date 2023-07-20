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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Звільнення окупованих територій України буде важким і тривалим – Подоляк

Звільнення окупованих територій України буде важким і тривалим – Подоляк
Фото: Генштаб ЗСУ

Звільнення тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України буде важким та доволі тривалим процесом. Проте кількість наступальних операцій ЗСУ поступово збільшується.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у коментарі іноземним журналістам. Він вважає, що контрнаступальна операція буде важкою, довгою та займе багато часу.

На його думку, наразі прогрес на полі бою дуже повільний, проте кількість наступальних операцій Збройних сил України поступово наростає.

Радник керівника Офісу президента звернув увагу, що зараз на полі бою поки залучені не всі українські бригади, яких готували спеціально для наступу проти російської армії.

Подоляк наголосив, що наразі ситуація ускладнюється через щільне замінування тимчасово окупованих територій України, а також через нестачу бронетехніки для українських військовослужбовців.

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Джерело: France24
Війна в Україні, ЗСУ, контрнаступ, Михайло Подоляк, Офіс президента
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