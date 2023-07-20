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Юлия Захарченко, редактор ленты

В оккупированном Мариуполе горит Украинский дом: что известно о пожаре

В оккупированном Мариуполе горит Украинский дом: что известно о пожаре
Фото: Факти ICTV

Во временно оккупированном Мариуполе горит дворец культуры Украинский дом (в прошлом ДК Металлургов).

Об этом сообщает Мариупольский городской совет со ссылкой на обнародованные видеозаписи, на которых можно увидеть, как горит здание.

Жители Мариуполя рассказали, что пожар якобы вспыхнул в результате взрыва снаряда, который принесли к зданию дворца культуры неизвестные лица.

В Мариупольском городском совете отмечают, что, согласно предварительным данным, якобы кто-то из приезжих так решил “поиграть”.

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Война в Украине, Донецкая область, Мариуполь, Пожар
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