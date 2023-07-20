В оккупированном Мариуполе горит Украинский дом: что известно о пожаре

Во временно оккупированном Мариуполе горит дворец культуры Украинский дом (в прошлом ДК Металлургов).

Об этом сообщает Мариупольский городской совет со ссылкой на обнародованные видеозаписи, на которых можно увидеть, как горит здание.

Жители Мариуполя рассказали, что пожар якобы вспыхнул в результате взрыва снаряда, который принесли к зданию дворца культуры неизвестные лица.

В Мариупольском городском совете отмечают, что, согласно предварительным данным, якобы кто-то из приезжих так решил “поиграть”.

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