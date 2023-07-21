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Юлия Захарченко, редактор ленты

У инспекции США нет претензий к учету вооружения и военной техники в Украине — Минобороны

У инспекции США нет претензий к учету вооружения и военной техники в Украине — Минобороны
Фото: Генштаб ВСУ

Инспекция США, ответственная за линию материально-технической помощи, засвидетельствовала отсутствие претензий со стороны американской стороны к учету вооружения и военной техники, предоставленной Украине для защиты от полномасштабной российской агрессии.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов, отвечая на вопрос журналистов о якобы возможных случаях разворовывания вооружения, предоставленного партнерами и союзниками для ВСУ.

Он уверяет, что артиллерия, боеприпасы, системы противовоздушной обороны и бронетехника в Украине подлежат учету. По его словам, в прошлом году государство ввело автоматизированную систему учета и прохождения военной техники через логистику.

— С помощью партнеров введены программы LOGFAS и Каравай, которые позволяют по штрих-коду и QR-коду сопровождать военную технику в воинскую часть. В случае необходимости можно приехать туда и увидеть, что там есть, — утверждает заместитель главы Минобороны.

Недавно издание CNN, ссылаясь на отчет генерального инспектора Пентагона, сообщило, что в первые месяцы развязанной Россией полномасштабной войны в Украине якобы были факты хищения предоставленного западного оружия, которое удалось найти и изъять.

Документ в распоряжении издания, датированный 6 октября 2022 года, охватывает период с февраля по сентябрь 2022 года. В нем говорится о проблемах с мониторингом вооружения на местах, которые передали США, а также о нескольких случаях хищений, разоблаченных ГУР.

В частности, CNN сообщало о случае в конце июня прошлого года, когда якобы преступная группа во главе с неназванным российским чиновником смогла с помощью поддельных документов войти в состав добровольческого батальона и украсть гранатомет, пулемет и более 1 тыс. патронов.

По данным CNN, спецслужбы разоблачили группу торговцев, занимавшихся продажей оружия и боеприпасов, украденных на Юге Украины, и задержать граждан, которые выдавали себя за сотрудников гуманитарных организаций и своровали бронежилеты на сумму около $17 тыс.

В отчете говорится, что украинской разведке удалось сорвать эти планы и вернуть все предоставленное вооружение.

В то же время недавно США объявили о предоставлении Украине дополнительных пакетов военной помощи, направленных на долгосрочную поддержку ВСУ.

Заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх объяснила, что Соединенные Штаты Америки сфокусированы на помощи Украине в долгосрочной перспективе для борьбы с российской армией, которая осуществила полномасштабное вторжение.

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Источник: Минобороны
Война в Украине, Военная техника, США, США-Украина
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