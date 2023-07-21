Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
В Польше самолет упал на ангар с людьми: пятеро погибших, есть раненые
Атака Житомирской области Шахедами: пострадали объект инфраструктуры и частные дома
Зеленский подписал закон об увольнении военных в запас после заключения ВВК
В Киеве мужчина три года насиловал дочерей сожительницы — он приговорен к 15 годам тюрьмы
К тушению привлекали вертолет и катер: в Москве произошел масштабный пожар в бане
Мир
Анастасия Кожушко, редактор ленты

США предоставят Украине дополнительные пакеты военной помощи – Пентагон

Сабріна Сінгх
Фото: Getty Images

Соединенные Штаты предоставят Украине дополнительные пакеты военной помощи для борьбы с российской агрессией.

Об этом на брифинге заявила заместитель пресс-секретаря Министерства обороны Сабрина Сингх, отметив, что США настроены на долгосрочную поддержку Украины.

– Наше внимание сфокусировано на Украине, на том, что мы можем сделать, чтобы помочь Украине в этой борьбе сейчас, и как мы можем продолжать поддерживать ее в долгосрочной перспективе, – заявила Сингх.

Ранее сообщалось, что США объявят о новом пакете военной помощи для Украины на сумму $1,3 млрд.

По предварительной информации, речь шла о средствах противовоздушной обороны производства L3Harris Technologies под названием VAMPIRE.

Также в новый пакет поддержки могут войти два разных типа беспилотных летательных аппаратов: дрон Phoenix Ghost производства AVEVEX, частной компании в Калифорнии, и Switchblade производства AeroVironment Inc, а также значительное количество систем противодействия беспилотникам производства австралийской DroneShield Ltd, а также радары, датчики и системы анализа.

Читайте также
Украина может получить истребители F-16 в этом году — Кирби
США предоставят Украине дополнительные пакеты военной помощи – Пентагон

Война в Украине, Зброя для України, ВСУ, Пентагон
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Российская ракета попала в дом культуры на Черниговщине – ОК Север
Обстріл Чернігівської області 21 липня 2023
Россия повторно запустила Ониксы в направлении Одесской области – Воздушные силы
США предоставят Украине дополнительные пакеты военной помощи – Пентагон
Есть признаки: во Франции заявили, что РФ получает военную поддержку от Китая
Китай
РФ ударом по объекту инфраструктуры в Запорожской области убила четырех работников
Швидка допомога
Водил односельчан на расстрел во время оккупации. В Николаевской области СБУ задержала коллаборанта
США предоставят Украине дополнительные пакеты военной помощи – Пентагон
Видео
Черная трансплантология в госпиталях ВСУ: как РФ разгоняет очередной фейк роспропаганды

Еще с 2014 Кремль начал использовать фейки о расцвете черной трансплантологии в Украине. Сначала пугали жителей прифронтовых территорий АТО/ООС – мол, украинские власти вас не защитят, а еще и продадут буквально на запчасти плохим американцам.

Егор Ромахло
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 08:00 (21.07.2023)
США предоставят Украине дополнительные пакеты военной помощи – Пентагон
Россияне заполонили дороги из Крыма в РФ: как это мешает ВС РФ отражать наступление ВСУ
кримський міст
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (19.07.2023)
США предоставят Украине дополнительные пакеты военной помощи – Пентагон
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 17:00 (19.07.2023)
США предоставят Украине дополнительные пакеты военной помощи – Пентагон
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь