США предоставят Украине дополнительные пакеты военной помощи – Пентагон

Соединенные Штаты предоставят Украине дополнительные пакеты военной помощи для борьбы с российской агрессией.

Об этом на брифинге заявила заместитель пресс-секретаря Министерства обороны Сабрина Сингх, отметив, что США настроены на долгосрочную поддержку Украины.

– Наше внимание сфокусировано на Украине, на том, что мы можем сделать, чтобы помочь Украине в этой борьбе сейчас, и как мы можем продолжать поддерживать ее в долгосрочной перспективе, – заявила Сингх.

Ранее сообщалось, что США объявят о новом пакете военной помощи для Украины на сумму $1,3 млрд.

По предварительной информации, речь шла о средствах противовоздушной обороны производства L3Harris Technologies под названием VAMPIRE.

Также в новый пакет поддержки могут войти два разных типа беспилотных летательных аппаратов: дрон Phoenix Ghost производства AVEVEX, частной компании в Калифорнии, и Switchblade производства AeroVironment Inc, а также значительное количество систем противодействия беспилотникам производства австралийской DroneShield Ltd, а также радары, датчики и системы анализа.

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