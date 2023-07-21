Совбез ООН собирается на заседание из-за срыва Россией зерновой сделки

Совет безопасности Организации Объединенных Наций проведет очередной брифинг по ситуации в Украине. Среди тем повестки дня — срыв Россией Черноморской зерновой инициативы при посредничестве ООН.

Представители Великобритании в ООН говорят, что обсудят гуманитарные последствия срыва Россией так называемой зерновой сделки.

Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что его предстоящие переговоры с президентом Путиным могут привести к восстановлению соглашения.

Турция пока не является одним из 15 членов Совета безопасности ООН, поэтому не сможет принять участие в сегодняшнем обеденном заседании.

— Но Россия там будет — она, конечно, один из пяти постоянных членов совета, который сейчас возглавляет Великобритания, — отмечается в сообщении.

Ночью 21 июля российские войска с разницей в час в очередной раз атаковали зернохранилище одного из сельскохозяйственных предприятий в Одесской области.

США и союзники будут помогать Украине в вывозе зерна, несмотря на российскую военную блокаду, заявил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби. По его словам, зерно из Украины, скорее всего, будут вывозить сухопутными путями.

В последние дни Россия активно обстреливает портовую инфраструктуру Одесской и Николаевской областей и уничтожает зернохранилища. На сегодня у ВСУ не хватает систем ПВО, чтобы защитить эти объекты от ракетных ударов.

Украина активно работает над привлечением стран-партнеров, чтобы ускорить поставки новых средств ПВО, рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что на сегодня Украина тоже работает над разработкой и изготовлением систем защиты.

Источник : Sky News

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