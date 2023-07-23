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Юлия Захарченко, редактор ленты

В США объяснили, готов ли Путин к мирным переговорам с Украиной

володимир путін
Фото: Getty Images

Российская Федерация не показывает никакой заинтересованности в мирных переговорах. Кремлевский диктатор Владимир Путин считает, что якобы сможет пережить Украину и всех людей, которые ее поддерживают.

Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен во время форума по безопасности в Аспене. По его мнению, президента РФ необходимо убедить, что он не сможет пережить Украину, даже путем оказания поддержки ВСУ.

Блинкен обратил внимание, что страны НАТО во время саммита в столице Литвы взяли на себя долгосрочные обязательства, связанные с усилением безопасности Украины, посредством наращивания силового потенциала, чтобы предотвратить повторное вторжение РФ.

— Это очень сильный сигнал Путину, что мы никуда не уйдем. Украина никуда не уйдет. И у нее будут средства для самообороны, — убежден американский госсекретарь.

В то же время Блинкен не исключает вариант, что могут появиться предпосылки для мирных переговоров, однако это произойдет только после того, как Путин задумается. Однако пока США не видят подобного, отметил Блинкен.

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Война в Украине, Владимир Путин, Энтони Блинкен, Украина-США
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