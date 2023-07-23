В США объяснили, готов ли Путин к мирным переговорам с Украиной

Российская Федерация не показывает никакой заинтересованности в мирных переговорах. Кремлевский диктатор Владимир Путин считает, что якобы сможет пережить Украину и всех людей, которые ее поддерживают.

Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен во время форума по безопасности в Аспене. По его мнению, президента РФ необходимо убедить, что он не сможет пережить Украину, даже путем оказания поддержки ВСУ.

Блинкен обратил внимание, что страны НАТО во время саммита в столице Литвы взяли на себя долгосрочные обязательства, связанные с усилением безопасности Украины, посредством наращивания силового потенциала, чтобы предотвратить повторное вторжение РФ.

— Это очень сильный сигнал Путину, что мы никуда не уйдем. Украина никуда не уйдет. И у нее будут средства для самообороны, — убежден американский госсекретарь.

В то же время Блинкен не исключает вариант, что могут появиться предпосылки для мирных переговоров, однако это произойдет только после того, как Путин задумается. Однако пока США не видят подобного, отметил Блинкен.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.