У США пояснили, чи готовий Путін до мирних переговорів з Україною

Російська Федерація не показує жодної зацікавленості у мирних переговорах. Кремлівський диктатор Володимир Путін вважає, що нібито зможе пережити Україну та всіх людей, які її підтримують.

Про це заявив державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен під час форуму з безпеки в Аспені. На його думку, президента РФ необхідно переконати, що він не зможе пережити Україну, навіть шляхом надання підтримки ЗСУ.

Блінкен звернув увагу, що країни НАТО під час саміту в столиці Литви взяли на себе довгострокові зобов’язання, пов’язані з посиленням безпеки України, допомогою нарощення силового потенціалу, щоб запобігти повторному вторгненню РФ.

– Це дуже сильний сигнал Путіну, що ми нікуди не підемо. Україна нікуди не піде. І в неї будуть засоби для самооборони, – переконаний американський держсекретар.

Водночас Блінкен не виключає варіант, що можуть з’явитися передумови для мирних переговорів, проте це відбудеться лише після того, як Путін замислиться. Проте наразі США не бачать подібного, зазначив Блінкен.

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