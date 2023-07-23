В Польше заработал центр для ремонта танков Leopard, поврежденных в Украине — Блащак
На территории Польши начал работать сервисный центр по ремонту танков Leopard. Туда уже привезли по меньшей мере два украинских танка для ремонта и дальнейшей эксплуатации военной техники ВСУ.
Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак. По его словам, сервисный центр работает в городе Гливице, расположенном в юго-западной части страны.
— Центр по ремонту в Гливице начал работать. Первые два танка Leopard уже прибыли из Украины на предприятие Bumar, — рассказал польский министр.
В конце апреля во время заседания Рамштайн Блащак и министр обороны Германии Борис Писториус подписали соглашение о создании центра по ремонту танков Leopard, переданных для Вооруженных сил Украины и поврежденных во время боев с российскими войсками.
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