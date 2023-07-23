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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Польше заработал центр для ремонта танков Leopard, поврежденных в Украине — Блащак

Leopard
Фото: Getty Images

На территории Польши начал работать сервисный центр по ремонту танков Leopard. Туда уже привезли по меньшей мере два украинских танка для ремонта и дальнейшей эксплуатации военной техники ВСУ.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак. По его словам, сервисный центр работает в городе Гливице, расположенном в юго-западной части страны.

— Центр по ремонту в Гливице начал работать. Первые два танка Leopard уже прибыли из Украины на предприятие Bumar, — рассказал польский министр.

В Польше заработал центр для ремонта танков Leopard, поврежденных в Украине — Блащак

В конце апреля во время заседания Рамштайн Блащак и министр обороны Германии Борис Писториус подписали соглашение о создании центра по ремонту танков Leopard, переданных для Вооруженных сил Украины и поврежденных во время боев с российскими войсками.

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Война в Украине, ВСУ, контрнаступ, Польша, Танки для Украины, Украина-Польша
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