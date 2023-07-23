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Украина
Юлия Захарченко, редактор ленты

Украина имеет собственные системы ПВО средней дальности действия: Чернев объяснил, на что они похожи

Украина имеет собственные системы ПВО средней дальности действия: Чернев объяснил, на что они похожи
Фото: Getty Images

Украина имеет новейшие системы противовоздушной обороны средней дальности собственного производства. Эти средства ПВО похожи по характеристикам на американские зенитные ракеты среднего радиуса действия HAWK.

Об этом заявил заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире информационного телемарафона.

— У нас есть новейшие системы ПВО. Они средней дальности. Конечно, не аналог Patriot, IRIS-T или SAMP-T. Я думаю, они близки к HAWK, украинской разработки и производства, — утверждает народный депутат.

Заместитель главы Комитета Рады по вопросам обороны отметил, что не будет называть компании, которые разрабатывают системы противовоздушной обороны. Однако он утверждает, что они удачно проходят тестирование, а ракеты уже разработаны.

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Война в Украине, витрати на оборону, Повітряні сили України, Розробки українців
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