У Польщі запрацював центр для ремонту танків Leopard, пошкоджених в Україні – Блащак
На території Польщі почав працювати сервісний центр з ремонту танків Leopard. Туди вже привезли щонайменше два українських танки для ремонту та подальшої експлуатації військової техніки ЗСУ.
Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. За його словами, сервісний центр працює у місті Ґлівіце, розташованому в південно-західній частині країни.
– Центр з ремонту в Глівіце почав працювати. Перші два танки Leopard уже прибули з України на підприємство Bumar, – розповів польський міністр.
Наприкінці квітня під час засідання Рамштайн Блащак та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підписали угоду про створення центру з ремонту танків Leopard, переданих для Збройних сил України та пошкоджених під час боїв з російськими військами.
За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.Наталія Кулик