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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Польщі запрацював центр для ремонту танків Leopard, пошкоджених в Україні – Блащак

Leopard
Фото: Getty Images

На території Польщі почав працювати сервісний центр з ремонту танків Leopard. Туди вже привезли щонайменше два українських танки для ремонту та подальшої експлуатації військової техніки ЗСУ.

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. За його словами, сервісний центр працює у місті Ґлівіце, розташованому в південно-західній частині країни.

– Центр з ремонту в Глівіце почав працювати. Перші два танки Leopard уже прибули з України на підприємство Bumar, – розповів польський міністр.

У Польщі запрацював центр для ремонту танків Leopard, пошкоджених в Україні – Блащак

Наприкінці квітня під час засідання Рамштайн Блащак та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підписали угоду про створення центру з ремонту танків Leopard, переданих для Збройних сил України та пошкоджених під час боїв з російськими військами.

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Війна в Україні, ЗСУ, контрнаступ, Польща, Танки для України, Україна-Польща
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