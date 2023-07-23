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Юлия Захарченко, редактор ленты

Украина вернула около 50% захваченной РФ территории: Блинкен о контрнаступлении ВСУ

Украина вернула около 50% захваченной РФ территории: Блинкен о контрнаступлении ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Украине удалось вернуть около 50% временно оккупированной территории, которую Российская Федерация захватила после полномасштабного вторжения.

Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в комментарии иностранным журналистам.

— Около 50% того, что изначально было захвачено, уже возвращено. Это еще относительно ранние дни контрнаступления. Трудно… Это не вернется в течение следующей недели или двух. Мы все еще возвращаем, я думаю, через несколько месяцев, — сказал Блинкен.

Российская Федерация осуществила полномасштабное вторжение на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Тогда войска РФ начали бомбить ряд украинских городов, среди которых Киев, Одесса, Николаев, Запорожье, Львов и другие.

В последние дни Россия наносит массированные удары по Одессе и области, пытается уничтожить порты и гражданскую инфраструктуру с помощью ракет различных типов, среди которых Оникс, Калибр, Х-22 и Искандер-К, а также баллистические Искандер-М.

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Источник: The Guardian
Война в Украине, Энтони Блинкен, контрнаступ, Одесса, Одесская область, Україна-Росія
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