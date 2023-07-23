Украина вернула около 50% захваченной РФ территории: Блинкен о контрнаступлении ВСУ
Украине удалось вернуть около 50% временно оккупированной территории, которую Российская Федерация захватила после полномасштабного вторжения.
Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в комментарии иностранным журналистам.
— Около 50% того, что изначально было захвачено, уже возвращено. Это еще относительно ранние дни контрнаступления. Трудно… Это не вернется в течение следующей недели или двух. Мы все еще возвращаем, я думаю, через несколько месяцев, — сказал Блинкен.
Российская Федерация осуществила полномасштабное вторжение на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Тогда войска РФ начали бомбить ряд украинских городов, среди которых Киев, Одесса, Николаев, Запорожье, Львов и другие.
В последние дни Россия наносит массированные удары по Одессе и области, пытается уничтожить порты и гражданскую инфраструктуру с помощью ракет различных типов, среди которых Оникс, Калибр, Х-22 и Искандер-К, а также баллистические Искандер-М.
За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.Наталья Кулик