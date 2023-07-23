Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ракети Brimstone летять роєм і вражають найтовстішу броню: характеристики та дальність дії
Після арешту Гіркіна: у Москві затримали колаборанта Губарєва
Терміново
РФ за дві хвилі ударів Калібрами знищила 100 т гороху та 20 т ячменю на Одещині
Час роботи військкоматів продовжать – Шмигаль
Зараз РФ робить все, щоб розділити нас: захисниця Маріуполя про скандал з серіалом за 33 млн грн
Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Україна отримає F-16, але постачання винищувачів займе кілька місяців – Блінкен

F-16
Фото: Unsplash

Україна отримає багатофункціональні легкі винищувачі F-16, але постачання цих літаків займе орієнтовно декілька місяців.

Про це заявив державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен в інтерв’ю іноземним журналістам. На уточнювальне запитання про те, чи вважає він, що Україна отримає американські винищувачі, держсекретар відповів ствердно.

– Думаю, так. Важливо сфокусуватися на тому, щоб, коли вони їх отримають, вони були належним чином підготовлені, могли обслуговувати ці літаки та розумно застосовувати їх, – зазначив Блінкен.

Україна отримає F-16, але постачання винищувачів займе кілька місяців – Блінкен

За словами глави американського Держдепартаменту, навіть якби рішення щодо F-16 для України ухвалили завтра, тоді минуло б кілька місяців, перш ніж вони почнуть застосовуватися.

– Йдеться про підготовку, обслуговування, наявність можливостей для використання їх у загальновійськових операціях. Усе це займає час, – наголосив Блінкен.

Під час саміту НАТО у Вільнюсі створили коаліцію з підготовки українських пілотів F-16. Наразі Україна використовує чотири типи літаків: штурмовик Су-25, бомбардувальник Су-24, винищувачі Су-27 і МіГ-29. Проте F-16 – це винищувач, який об’єднує всі функції чотирьох літаків, що зараз перебувають в Україні.

Читайте також
Україна повернула близько 50% захопленої РФ території: Блінкен про контрнаступ ЗСУ
Україна отримає F-16, але постачання винищувачів займе кілька місяців – Блінкен

Джерело: StrettoWeb

Війна в Україні, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Ентоні Блінкен, Літаки, Україна-США
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Нова хвиля репресій. Окупанти погрожують цивільним за українську музику у телефоні
Іван Федоров
Ракети Brimstone летять роєм і вражають найтовстішу броню: характеристики та дальність дії
Україна отримає F-16, але постачання винищувачів займе кілька місяців – Блінкен
В них нічого не вийде. Череватий підтвердив намагання окупантів створити буферну зону навколо Луганщини
ЗСУ на фронті
Грабують місцевих: на Запоріжжі окупанти локомотивами вивозять зерно
Україна отримає F-16, але постачання винищувачів займе кілька місяців – Блінкен
Били палицями за “Слава Україні!” та лишали без їжі: як українські діти “відпочивають” у таборах РФ
Україна отримає F-16, але постачання винищувачів займе кілька місяців – Блінкен
Відео
Зернова угода: чи можливе її поновлення та які є альтернативи

За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.

Наталія Кулик
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (23.07.2023)
Україна отримає F-16, але постачання винищувачів займе кілька місяців – Блінкен
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (23.07.2023)
Україна отримає F-16, але постачання винищувачів займе кілька місяців – Блінкен
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (23.07.2023)
Україна отримає F-16, але постачання винищувачів займе кілька місяців – Блінкен
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (23.07.2023)
Україна отримає F-16, але постачання винищувачів займе кілька місяців – Блінкен
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь