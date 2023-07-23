Україна отримає F-16, але постачання винищувачів займе кілька місяців – Блінкен
Україна отримає багатофункціональні легкі винищувачі F-16, але постачання цих літаків займе орієнтовно декілька місяців.
Про це заявив державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен в інтерв’ю іноземним журналістам. На уточнювальне запитання про те, чи вважає він, що Україна отримає американські винищувачі, держсекретар відповів ствердно.
– Думаю, так. Важливо сфокусуватися на тому, щоб, коли вони їх отримають, вони були належним чином підготовлені, могли обслуговувати ці літаки та розумно застосовувати їх, – зазначив Блінкен.
За словами глави американського Держдепартаменту, навіть якби рішення щодо F-16 для України ухвалили завтра, тоді минуло б кілька місяців, перш ніж вони почнуть застосовуватися.
– Йдеться про підготовку, обслуговування, наявність можливостей для використання їх у загальновійськових операціях. Усе це займає час, – наголосив Блінкен.
Під час саміту НАТО у Вільнюсі створили коаліцію з підготовки українських пілотів F-16. Наразі Україна використовує чотири типи літаків: штурмовик Су-25, бомбардувальник Су-24, винищувачі Су-27 і МіГ-29. Проте F-16 – це винищувач, який об’єднує всі функції чотирьох літаків, що зараз перебувають в Україні.
Джерело: StrettoWeb
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