Зеленский назвал очевидный рецепт окончания войны в Украине

Рецепт окончания войны очевиден: все зависит от единства и решимости всех, кто ценит свободу, культуру, жизнь. Украина готовит новые пакеты поддержки от партнеров — все то, что приближает поражение российских террористов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 515 суток полномасштабной войны России.

По его словам, будет больше противовоздушной обороны для Украины, больше артиллерии, больше дальнобойного оружия.

Украина уже начала готовиться к следующей неделе. Зеленский анонсировал много разных событий, которые обязательно усилят украинскую защиту.

— Я благодарю генсека НАТО Йенса Столтенберга за оперативный созыв первого заседания Совета Украина — НАТО. Фактически сразу после нашего вчерашнего разговора была согласована дата — уже в эту среду состоится заседание. Готовим его содержательным, — отметил глава государства.

Зеленский считает, что самое главное, что, несмотря на любые попытки сломать наше государство и людей, мы четко знаем, что у Украины есть будущее, потому что мы защищаем культуру и человечность.

Россия же этим своим террором приближает только одно — свой демонтаж из истории, убежден президент.

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