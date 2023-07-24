Зеленский назвал очевидный рецепт окончания войны в Украине
Рецепт окончания войны очевиден: все зависит от единства и решимости всех, кто ценит свободу, культуру, жизнь. Украина готовит новые пакеты поддержки от партнеров — все то, что приближает поражение российских террористов.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 515 суток полномасштабной войны России.
По его словам, будет больше противовоздушной обороны для Украины, больше артиллерии, больше дальнобойного оружия.
Украина уже начала готовиться к следующей неделе. Зеленский анонсировал много разных событий, которые обязательно усилят украинскую защиту.
— Я благодарю генсека НАТО Йенса Столтенберга за оперативный созыв первого заседания Совета Украина — НАТО. Фактически сразу после нашего вчерашнего разговора была согласована дата — уже в эту среду состоится заседание. Готовим его содержательным, — отметил глава государства.
Зеленский считает, что самое главное, что, несмотря на любые попытки сломать наше государство и людей, мы четко знаем, что у Украины есть будущее, потому что мы защищаем культуру и человечность.
Россия же этим своим террором приближает только одно — свой демонтаж из истории, убежден президент.
За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.Наталья Кулик