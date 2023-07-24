Зеленський назвав очевидний рецепт закінчення війни в Україні

Рецепт закінчення війни очевидний: усе залежить від єдності та рішучості всіх, хто цінує свободу, культуру, життя. Україна готує нові пакети підтримки від партнерів – усе те, що наближає поразку російських терористів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумками 515 доби повномасштабної війни Росії.

За його словами, буде більше протиповітряної оборони для України, більше артилерії, більше далекобійної зброї.

Україна вже почала готуватися до наступного тижня. Зеленський анонсував багато різних подій, які обовʼязково посилять український захист.

– Я дякую генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу за оперативне скликання першого засідання Ради Україна – НАТО. Фактично одразу після нашої вчорашньої розмови була погоджена дата – вже цієї середи відбудеться засідання. Готуємо його змістовним, – зазначив глава держави.

Зеленський вважає, що найголовніше, що, попри будь-які спроби зламати нашу державу й людей, ми чітко знаємо, що в України є майбутнє, бо ми захищаємо культуру й людяність.

Росія ж цим своїм терором наближає тільки одне – свій демонтаж з історії, переконаний президент.

Глава держави розповів, що сьогодні весь день триває ліквідація наслідків удару російських терористів по українській Одесі. Він зазначив, що РФ запустила 19 ракет різних типів абсолютно спеціально, щоб їх було складніше збити та завдати більше руйнувань.

– Очевидно, все це – глобальна загроза. Знищення міст, знищення культури, знищення портів, які мають фундаментальне значення для продовольчої безпеки світу. Не було ще таких терористів, які змогли б подолати світ, і в цих кремлівських божевільних теж не вийде, – вважає президент України.

Під час масованої ракетної атаки постраждала й будівля консульства Греції, і це вже друга консульська установа в Одесі, яку зачепив російський терор.

Лише три дні тому через іншу таку атаку була пошкоджена будівля консульства Китаю, звернув увагу Зеленський.

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