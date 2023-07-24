Для Бундесвера и Украины: Берлин потратит €20 млрд на боеприпасы из-за их дефицита

Правительство Германии собирается выделить €20 млрд на закупку артиллерийских боеприпасов до 2031 года, чтобы перекрыть их дефицит в немецкой армии.

Об этом министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

Он назвал стабильные закупки боеприпасов для армии Германии своим “главным приоритетом”.

– Без боеприпасов даже самые современные системы вооружения не приносят пользы, даже если они готовы к применению на полигонах… К 2031 году мы должны и хотим инвестировать более €20 млрд в боеприпасы, – подчеркнул Писториус.

Издание объясняет, что в Бундесвере нехватка артиллерийских боеприпасов “была нормой” на протяжении многих лет. В немецких войсках есть значительное количество готовых к применению артиллерийских систем PzH 2000, из которых 14 получила Украина в пакетах военной помощи.

Однако снарядов для этих систем настолько недостаточно, что немецким артиллеристам редко разрешают проводить учения с боевыми стрельбами. В большинстве случаев они используют учебные боеприпасы для тренировок.

Долгое время этот дефицит не вызывал обеспокоенности чиновников Минобороны ФРГ. Политики не верили в возможность новой войны в Европе и экономили на армии.

Однако после полномасштабного вторжения РФ в Украину недостаточное количество артиллерийских боеприпасов оказалось острой проблемой.

Как отмечает издание, если бы склады боеприпасов были лучше укомплектованы, федеральное правительство Германии могло бы предложить Украине гораздо больше снарядов, в которых она так остро нуждается.

Проблема с боеприпасами: почему возникла и что дальше

Spiegel уточняет, что существует ряд причин дефицита боеприпасов в Бундесвере. Одна из ключевых – недостаточная закупка снарядов за последние годы. Контракты с производителями вооружений, такими как Rheinmetall и Diehl, не были полностью реализованы.

И даже после начала полномасштабной войны в Украине закупки не сдвинулись с мертвой точки.

Берлин пытался держать в секрете точное количество артиллерийских снарядов на складах. Однако несколько недель тому назад появилась информация, что в армии ФРГ есть лишь около 20 тыс. 155-миллиметровых снарядов.

Это вызвало резонанс, поскольку по нормам НАТО в Бундесвере должно быть достаточно боеприпасов, чтобы артиллеристы могли продержаться в интенсивных боях в течение 30 дней. Для этого ФРГ требуется не менее 230 тыс. снарядов. И хотя официально это правило не будет действовать до 2031 года, проблема остается.

В июне, спустя почти 16 месяцев после начала полномасштабной войны в Украине, Бундестаг утвердил несколько многомиллиардных рамочных контрактов на артиллерийские и танковые боеприпасы. Они предназначены для поставок как немецкой армии, так и украинским Вооруженным силам.

Первые партии по 20 тыс. снарядов ожидаются в этом и в следующем году.

Как отмечает издание, этого пока недостаточно, поскольку Германия не может поставить Украине столько снарядов, сколько ВСУ используют на фронте. Однако в компании Rheinmetall обещают увеличить годовой объем производства боеприпасов до 600 тыс. штук.

Согласно рамочным соглашениям, и Rheinmetall, и оружейная компания Diehl будут поставлять боеприпасы Бундесверу. А политики должны решить, какая часть достанется Украине.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал, что наша страна также получит новые боеприпасы.

– Мы хотим работать вместе, чтобы храбро сражающиеся украинские солдаты получили боеприпасы, необходимые им для защиты и освобождения своей страны, – заявил Писториус.

Недавно появилась информация, что концерн Rheinmetall уже в ближайшее время передаст Вооруженным силам Украины 35-миллиметровые боеприпасы для поставляемых Германией зенитных танков Gepard.

Источник : Spiegel

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