Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
После ареста Гиркина: в Москве задержали коллаборациониста Губарева
Срочно
РФ двумя волнами ударов Калибрами уничтожила 100 т гороха и 20 т ячменя на Одесчине
Сейчас РФ делает все, чтобы разделить нас: защитница Мариуполя о скандале с сериалом за 33 млн грн
В Москве беспилотники поразили два здания
В Киеве возле метро Гидропарк бушует пожар
Мир
Юлия Соколова, редактор ленты

Для Бундесвера и Украины: Берлин потратит €20 млрд на боеприпасы из-за их дефицита

Борис Пісторіус
Фото: Getty Images

Правительство Германии собирается выделить €20 млрд на закупку артиллерийских боеприпасов до 2031 года, чтобы перекрыть их дефицит в немецкой армии.

Об этом министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

Он назвал стабильные закупки боеприпасов для армии Германии своим “главным приоритетом”.

– Без боеприпасов даже самые современные системы вооружения не приносят пользы, даже если они готовы к применению на полигонах… К 2031 году мы должны и хотим инвестировать более €20 млрд в боеприпасы, – подчеркнул Писториус.

Издание объясняет, что в Бундесвере нехватка артиллерийских боеприпасов “была нормой” на протяжении многих лет. В немецких войсках есть значительное количество готовых к применению артиллерийских систем PzH 2000, из которых 14 получила Украина в пакетах военной помощи.

Однако снарядов для этих систем настолько недостаточно, что немецким артиллеристам редко разрешают проводить учения с боевыми стрельбами. В большинстве случаев они используют учебные боеприпасы для тренировок.

Долгое время этот дефицит не вызывал обеспокоенности чиновников Минобороны ФРГ. Политики не верили в возможность новой войны в Европе и экономили на армии.

Однако после полномасштабного вторжения РФ в Украину недостаточное количество артиллерийских боеприпасов оказалось острой проблемой.

Как отмечает издание, если бы склады боеприпасов были лучше укомплектованы, федеральное правительство Германии могло бы предложить Украине гораздо больше снарядов, в которых она так остро нуждается.

Проблема с боеприпасами: почему возникла и что дальше

Spiegel уточняет, что существует ряд причин дефицита боеприпасов в Бундесвере. Одна из ключевых – недостаточная закупка снарядов за последние годы. Контракты с производителями вооружений, такими как Rheinmetall и Diehl, не были полностью реализованы.

И даже после начала полномасштабной войны в Украине закупки не сдвинулись с мертвой точки.

Берлин пытался держать в секрете точное количество артиллерийских снарядов на складах. Однако несколько недель тому назад появилась информация, что в армии ФРГ есть лишь около 20 тыс. 155-миллиметровых снарядов.

Это вызвало резонанс, поскольку по нормам НАТО в Бундесвере должно быть достаточно боеприпасов, чтобы артиллеристы могли продержаться в интенсивных боях в течение 30 дней. Для этого ФРГ требуется не менее 230 тыс. снарядов. И хотя официально это правило не будет действовать до 2031 года, проблема остается.

Читайте также
САУ Gepard и станции IRIS-T: Германия объявила о новом пакете военной помощи
Бундестаг

В июне, спустя почти 16 месяцев после начала полномасштабной войны в Украине, Бундестаг утвердил несколько многомиллиардных рамочных контрактов на артиллерийские и танковые боеприпасы. Они предназначены для поставок как немецкой армии, так и украинским Вооруженным силам.

Первые партии по 20 тыс. снарядов ожидаются в этом и в следующем году.

Как отмечает издание, этого пока недостаточно, поскольку Германия не может поставить Украине столько снарядов, сколько ВСУ используют на фронте. Однако в компании Rheinmetall обещают увеличить годовой объем производства боеприпасов до 600 тыс. штук.

Согласно рамочным соглашениям, и Rheinmetall, и оружейная компания Diehl будут поставлять боеприпасы Бундесверу. А политики должны решить, какая часть достанется Украине.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал, что наша страна также получит новые боеприпасы.

– Мы хотим работать вместе, чтобы храбро сражающиеся украинские солдаты получили боеприпасы, необходимые им для защиты и освобождения своей страны, – заявил Писториус.

Недавно появилась информация, что концерн Rheinmetall уже в ближайшее время передаст Вооруженным силам Украины 35-миллиметровые боеприпасы для поставляемых Германией зенитных танков Gepard.

Читайте также
США и Европа пытаются нарастить производство боеприпасов для Украины — CNN
Снаряди, боєприпаси

Источник: Spiegel
Война в Украине, Німеччина, Украина-Германия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Крыму проводится комплекс действий для освобождения полуострова — Коваленко
Керченський міст, Кримський міст
Отобрал авто у женщины: “начальнику” оккупационной полиции в Харьковской области объявили новое подозрение
Для Бундесвера и Украины: Берлин потратит €20 млрд на боеприпасы из-за их дефицита
Способно уничтожить авиабазы РФ: эксперт назвал необходимое Украине оружие
ракета ATACMS
Расстреливали автомобили с гражданскими в Буче. СБУ сообщила о подозрении 11 военным РФ
ексгумація тіл, Буча, братські могили
Атаки РФ на украинские порты ставят под угрозу безопасность в Черном море – президент Румынии
Клаус Йоганніс
Видео
Зерновая сделка: возможно ли ее возобновление и какие есть альтернативы

За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.

Наталья Кулик
До мая 2024 года переживать не стоит – что будет с ценами на газ в Украине
Цены на газ в Украине
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (23.07.2023)
Для Бундесвера и Украины: Берлин потратит €20 млрд на боеприпасы из-за их дефицита
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (23.07.2023)
Для Бундесвера и Украины: Берлин потратит €20 млрд на боеприпасы из-за их дефицита
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (23.07.2023)
Для Бундесвера и Украины: Берлин потратит €20 млрд на боеприпасы из-за их дефицита
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь