Необходимо для сбивания дронов РФ: концерн Rheinmetall передаст ВСУ новые боеприпасы для Gepard

Машиностроительный и оружейный концерн Rheinmetall уже в ближайшее время должен передать Вооруженным силам Украины 35-миллиметровые боеприпасы для зенитных танков Gepard, которые поставляет Германия.

По данным издания Bild, Rheinmetall передаст ВСУ около 300 тыс. зенитных снарядов, из которых ориентировочно 40 тыс. планируют предоставить в течение 2023 года.

В издании отмечают, для решения проблемы острой нехватки боеприпасов компания Rheinmetall установила новую производственную линию на своем заводе в Унтерлюсе (Нижняя Саксония) за несколько месяцев. Обычно этот процесс может занимать годы.

По информации из материала, украинским военным приходится делать только по пять залпов из-за нехватки боеприпасов. Однако обычно за одну очередь пушки Gepard выстреливают до 20 снарядов.

Известно, что у правительства Германии не хватает запасов боеприпасов, необходимых Украине для защиты и сбивания российских дронов. Сейчас не осталось документации на управление Gepard, поскольку зенитные самоходные установки датируются 1980-ми годами.

Инженеры придумали новый путь для использования Gepard. В частности, они переделали имеющиеся 35-миллиметровые боеприпасы, предназначенные для бортового вооружения БМП, чтобы использовать в зенитных установках.

Источник : Bild

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.