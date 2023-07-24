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Юлия Захарченко, редактор ленты

ГУР советует не пользоваться Крымским мостом непричастным к войне в Украине

керченський міст
Фото: Getty Images

Мост через Керченский пролив стал крайне нестабильной конструкцией, поэтому людям, которые не причастны к полномасштабной войне против Украины, не советуют пользоваться им.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире информационного телемарафона. По его словам, этот мост — незаконное строение, поэтому конструкция крайне нестабильна.

Представитель ГУР считает, что есть и другие объекты, которые используют российские войска для логистики и поставки военной техники, личного состава врага для участия в войне против Украины. Поэтому он отметил, что людям, не причастным к оккупации и военным преступлениям РФ, стоит избегать его.

По его словам, мост через Керченский пролив — это не гражданский объект. Российская Федерация использует его для переброски сил, убийств украинцев, захвата большей части территории.

Юсов утверждает, что вряд ли с Крымским мостом в дальнейшем все будет хорошо. По его мнению, россиянам не стоит думать, что мост через Керченский пролив будет стоять так и в будущем.

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Война в Украине, Керченский мост, Крым, Міноборони України, Міст, Разведка, Україна-Росія
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