ГУР советует не пользоваться Крымским мостом непричастным к войне в Украине
Мост через Керченский пролив стал крайне нестабильной конструкцией, поэтому людям, которые не причастны к полномасштабной войне против Украины, не советуют пользоваться им.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире информационного телемарафона. По его словам, этот мост — незаконное строение, поэтому конструкция крайне нестабильна.
Представитель ГУР считает, что есть и другие объекты, которые используют российские войска для логистики и поставки военной техники, личного состава врага для участия в войне против Украины. Поэтому он отметил, что людям, не причастным к оккупации и военным преступлениям РФ, стоит избегать его.
По его словам, мост через Керченский пролив — это не гражданский объект. Российская Федерация использует его для переброски сил, убийств украинцев, захвата большей части территории.
Юсов утверждает, что вряд ли с Крымским мостом в дальнейшем все будет хорошо. По его мнению, россиянам не стоит думать, что мост через Керченский пролив будет стоять так и в будущем.
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