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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Керченский мост питает войну, он должен быть нейтрализован – Зеленский

керченський міст
Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу, что Керченский мост, который соединяет Россию с Крымом, служит спасательным кругом для московского вторжения и должен быть нейтрализован.

Об этом он заявил во время Аспенского форума по безопасности, выступая по видеосвязи.

— Крымский мост – это не просто логистическая дорога, это дорога, которая используется для подпитки войны боеприпасами, и это делается ежедневно, — сказал Зеленский.

Россия аннексировала Крым в 2014 году. Президент Украины, говоря об этом, охарактеризовал мост как продолжение этого российского преступления, назвав его “враждебным объектом, построенным вне закона, вне международного права и всех применимых норм”.

— Поэтому понятно, что это наша цель. Любая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована, — продолжил он.

Президент Украины также подтвердил, что целью украинского государства является “возвращение всего Крыма”.

— Это наша суверенная территория, неотъемлемая часть нашего государства, — сказал он.

Напомним, в ночь на 17 июля в Крыму в очередной раз произошел взрыв на Керченском мосту, на нем была повреждена 145-я опора со стороны Краснодарского края.

Мост, соединяющий аннексированный Крым и материковую Россию, является самым длинным в Европе и имеет огромное стратегическое и символическое значение для Москвы.

По состоянию на 20 июля российские оккупанты до сих пор не смогли восстановить движение по Керченскому мосту.

Война в Украине, Владимир Зеленский, Керченский мост, Крым, Міст
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