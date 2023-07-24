Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Після арешту Гіркіна: у Москві затримали колаборанта Губарєва
Терміново
РФ за дві хвилі ударів Калібрами знищила 100 т гороху та 20 т ячменю на Одещині
Зараз РФ робить все, щоб розділити нас: захисниця Маріуполя про скандал з серіалом за 33 млн грн
У Москві безпілотники вразили дві будівлі
У Кропивницькому вночі лунали вибухи: що відомо
Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

ГУР радить не користуватися Кримським мостом непричетним до війни в Україні

керченський міст
Фото: Getty Images

Міст через Керченську протоку став вкрай нестабільною конструкцією, тому людям, які не причетні до повномасштабної війни проти України, не радять користуватися ним.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі інформаційного телемарафону. За його словами, цей міст – незаконна будова, тому конструкція вкрай нестабільна.

Представник ГУР вважає, що є й інші об’єкти, які використовують російські війська для логістики й постачання військової техніки, особового складу ворога для участі у війні проти України. Тому він зазначив, що людям, не причетним до окупації та воєнних злочинів РФ, варто уникати його.

За його словами, міст через Керченську протоку – це не цивільний об’єкт. Російська Федерація використовує його для перекидання сил, вбивств українців, захоплення більшості території.

Юсов стверджує, що навряд чи з Кримським мостом надалі все буде добре. На його думку, росіянам не варто думати, що міст через Керченську протоку стоятиме так і в майбутньому.

Читайте також
Керченський міст живить війну, він має бути нейтралізований – Зеленський
керченський міст

Війна в Україні, Керченський міст, Крим, Міноборони України, Міст, Розвідка, Україна-Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Годжес назвав зброю, яка змусить тікати з Криму Чорноморський флот РФ
Генерал Бен Годжес
Leopard, БТР і вантажівки: Іспанія оголосила про новий пакет військової допомоги для України
Leopard
Три основних питання: Зеленський провів засідання Ставки
ГУР радить не користуватися Кримським мостом непричетним до війни в Україні
Формує “вогневий кулак”: Україна готується до нової хвилі контрнаступу
Бої на фронті
Пройшов медкомісію, але не захотів служити: як суд покарав ухилянта
Мобілізація, військовий облік, війна в Україні, паспорт України
Відео
Зернова угода: чи можливе її поновлення та які є альтернативи

За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.

Наталія Кулик
Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:00 (24.07.2023)
ГУР радить не користуватися Кримським мостом непричетним до війни в Україні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:30 (24.07.2023)
ГУР радить не користуватися Кримським мостом непричетним до війни в Україні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (24.07.2023)
ГУР радить не користуватися Кримським мостом непричетним до війни в Україні
До травня 2024 року не варто хвилюватися – що буде з цінами на газ в Україні
Цены на газ в Украине
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь