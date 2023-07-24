ГУР радить не користуватися Кримським мостом непричетним до війни в Україні
Міст через Керченську протоку став вкрай нестабільною конструкцією, тому людям, які не причетні до повномасштабної війни проти України, не радять користуватися ним.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі інформаційного телемарафону. За його словами, цей міст – незаконна будова, тому конструкція вкрай нестабільна.
Представник ГУР вважає, що є й інші об’єкти, які використовують російські війська для логістики й постачання військової техніки, особового складу ворога для участі у війні проти України. Тому він зазначив, що людям, не причетним до окупації та воєнних злочинів РФ, варто уникати його.
За його словами, міст через Керченську протоку – це не цивільний об’єкт. Російська Федерація використовує його для перекидання сил, вбивств українців, захоплення більшості території.
Юсов стверджує, що навряд чи з Кримським мостом надалі все буде добре. На його думку, росіянам не варто думати, що міст через Керченську протоку стоятиме так і в майбутньому.
За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.Наталія Кулик