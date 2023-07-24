Системы ПВО оказались беспомощными: эксперт об атаке дронов на Москву

Удары беспилотников по объектам в Москве свидетельствуют о неэффективности системы противовоздушной обороны РФ. Она не может предотвратить подобные инциденты.

Об этом рассказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире телемарафона Єдині новини.

– Система противовоздушной обороны РФ все же базируется на принципах советской системы ПВО, когда такого понятия как ударный дрон просто не существовало. Поэтому в данном случае эти системы оказались беспомощными по уничтожению таких дронов, — подчеркнул он.

Грабский добавил, что враг сейчас может полагаться исключительно на средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В то же время эксперт выразил сомнение, что во время последней атаки дронов на Москву в ночь на 24 июля оккупанты применяли именно РЭБ. Он обратил внимание, что беспилотники таки попали в здания и взорвались. То есть они не были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы РФ.

– Они вряд ли были подавлены, они просто не долетели, возможно, до объектов. Это, скажем так, техническая погрешность, – заявил Грабский.

Эксперт объяснил, что основа радиоэлектронной борьбы – это подавление широкого спектра частот. То есть гипотетическое применение средств РЭБ в Москве повлияло бы и на работу средств связи, в частности мобильной.

– Поэтому позвольте выразить сомнение в том, что это были средства РЭБ противника, ведь в таком густонаселенном городе они могут повлиять на работу разных систем. А если они действительно были использованы, это дополнительный фактор эффективности действия этих беспилотников. Ведь заставляя противника включать такие средства, они подавляют и препятствуют работе или нормальной жизнедеятельности самого города, – проинформировал Грабский.

Он добавил, что “кремлевские вожди” защищают системами ПВО, такими как зенитные ракетные комплексы Панцирь, только собственные жизни, а не население Москвы или других российских городов.

– Речь идет о банальном спасении жизни именно кремлевских вождей. Поэтому и не надейтесь увидеть Панцири, расположенные по всем локациям столицы (РФ, – Ред.), – заявил военный эксперт.

По словам Грабского, Панцирями невозможно прикрыть все объекты, даже военные, на территории Москвы. И именно поэтому беспилотники периодически достигают своей цели, нанося удары по объектам в столице РФ.

Эксперт выразил мнение, что такие удары будут нарастать и это будет вызывать неуверенность и страх у населения Москвы.

24 июля в Москве около четырех часов утра произошли удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Один дрон попал в бизнес-центр на улице Лихачева, а обломки второго обнаружены на Комсомольском проспекте, 17, где повреждена крыша здания Центрального военного оркестра МО РФ. Недалеко находятся сверхсекретные объекты ГРУ.

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