В Москве беспилотники поразили два здания

В Москве около четырех часов утра по местному времени зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Местные власти сообщают, что серьезных разрушений и пострадавших нет.

По данным экстренных служб, один беспилотник попал в высотку бизнес-центра на улице Лихачева в Москве, а осколки второго обнаружены на Комсомольском проспекте, 17 — там повреждена крыша здания Центрального военного оркестра МО РФ.

Это центр Москвы, недалеко от здания Министерства обороны РФ, парка Горького и набережной.

Как отмечает расследователь Bellingcat Христо Грозев, это адрес как раз напротив штаб-квартиры ГРУ по киберпреступлениям, (включая FancyBear). И неподалеку находится Военный университет и несколько сверхсекретных объектов ГРУ.

Russian media report that a drone attacked buildings near Komsomolsky prospect 17 in Moscow; traffic down this avenue has been closed. What is interesting is that this address is just across from the headquarters of GRU’s cyber offense (incl. FancyBear), among other mil. units pic.twitter.com/WtdxBPg5od

— Christo Grozev (@christogrozev) July 24, 2023