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Лилия Стрилец, главный редактор

В Москве беспилотники поразили два здания

Москва - атака дронів 24 липня

В Москве около четырех часов утра по местному времени зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Местные власти сообщают, что серьезных разрушений и пострадавших нет.

По данным экстренных служб, один беспилотник попал в высотку бизнес-центра на улице Лихачева в Москве, а осколки второго обнаружены на Комсомольском проспекте, 17  — там повреждена крыша здания Центрального военного оркестра МО РФ.

Это центр Москвы, недалеко от здания Министерства обороны РФ, парка Горького и набережной.

Как отмечает расследователь Bellingcat Христо Грозев, это адрес как раз напротив штаб-квартиры ГРУ по киберпреступлениям, (включая FancyBear). И неподалеку находится Военный университет и несколько сверхсекретных объектов ГРУ.

— Если Украина нанесет удар по этому комплексу зданий, то символический ущерб МО/ГРУ будет очень значительным, — отмечает Грозев.

 

Само МО страны-агрессора уже успело обвинить Украину в атаке  двумя беспилотниками по объектам на территории столицы РФ.

Киев пока не отреагировал на очередные обвинения Москвы.

К слову, это уже пятая атака по Москве дронами. Утром 4 июля Москва также подверглась атаке дронов-камикадзе.

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дрон у Москві

Фото: Varlamov

Москва
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