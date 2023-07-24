Системи ППО виявилися безпорадними: експерт про атаку дронів на Москву
Удари безпілотників по об’єктах у Москві свідчать про неефективність системи протиповітряної оборони РФ. Вона не може запобігти подібним інцидентам.
Про це розповів військовий експерт Сергій Грабський в ефірі телемарафону Єдині новини.
– Система протиповітряної оборони РФ все ж базується на принципах радянської системи ППО, коли таке поняття як ударний дрон просто не існувало. Тому в цьому випадку ці системи виявилися безпорадними щодо знищення таких дронів, – наголосив він.
Грабський додав, що ворог зараз може покладатися лише на засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).
Водночас експерт висловив сумнів, що під час останньої атаки дронів на Москву в ніч на 24 липня окупанти застосовували саме РЕБ. Він звернув увагу, що безпілотники таки влучили в будівлі та вибухнули. Тобто вони не були подавлені засобами радіоелектронної боротьби РФ.
– Вони навряд чи були подавлені, вони просто не долетіли, можливо, до об’єктів. Це, скажімо так, технічна похибка, – заявив Грабський.
Експерт пояснив, що основа радіоелектронної боротьби – це подавлення широкого спектру частот. Тобто гіпотетичне застосування засобів РЕБ у Москві мало б вплинути і на роботу засобів зв’язку, зокрема мобільного.
– Тому дозвольте висловити сумнів щодо того, що то були засоби РЕБ противника, адже в такому густонаселеному місті вони можуть вплинути на роботу різних систем. А якщо вони дійсно були використані, то це додатковий фактор ефективності дії цих безпілотників. Адже, змушуючи противника вмикають такі засоби, вони подавляють і перешкоджають роботі або нормальній життєдіяльності самого міста, – поінформував Грабський.
Він додав, що “кремлівські вожді” захищають системами ППО, такими як зенітні ракетні комплекси Панцир, лише власні життя, а не населення Москви чи інших російських міст.
– Йдеться про банальне рятування життя саме кремлівських вождів. Тому і не сподівайтеся побачити Панцирі, розташовані по всіх локаціях столиці (РФ, – Ред.), – заявив військовий експерт.
За словами Грабського, Панцирями неможливо прикрити всі об’єкти, навіть військові, на території Москви. І саме тому безпілотники періодично досягають своєї мети, завдаючи ударів по об’єктах у столиці РФ.
Експерт висловив думку, що такі удари будуть наростати і це викликатиме невпевненість та страх у населення Москви.
24 липня в Москві близько четвертої години ранку відбулися удари безпілотників по двох нежитлових будівлях. Один дрон влучив у бізнес-центр на вулиці Лихачова, а уламки другого виявлено на Комсомольському проспекті, 17, де пошкоджено дах будівлі Центрального військового оркестру МО РФ. Неподалік розташовані надсекретні об’єкти ГРУ.
За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.Наталія Кулик