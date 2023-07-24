Системи ППО виявилися безпорадними: експерт про атаку дронів на Москву

Удари безпілотників по об’єктах у Москві свідчать про неефективність системи протиповітряної оборони РФ. Вона не може запобігти подібним інцидентам.

Про це розповів військовий експерт Сергій Грабський в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Система протиповітряної оборони РФ все ж базується на принципах радянської системи ППО, коли таке поняття як ударний дрон просто не існувало. Тому в цьому випадку ці системи виявилися безпорадними щодо знищення таких дронів, – наголосив він.

Грабський додав, що ворог зараз може покладатися лише на засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Водночас експерт висловив сумнів, що під час останньої атаки дронів на Москву в ніч на 24 липня окупанти застосовували саме РЕБ. Він звернув увагу, що безпілотники таки влучили в будівлі та вибухнули. Тобто вони не були подавлені засобами радіоелектронної боротьби РФ.

– Вони навряд чи були подавлені, вони просто не долетіли, можливо, до об’єктів. Це, скажімо так, технічна похибка, – заявив Грабський.

Експерт пояснив, що основа радіоелектронної боротьби – це подавлення широкого спектру частот. Тобто гіпотетичне застосування засобів РЕБ у Москві мало б вплинути і на роботу засобів зв’язку, зокрема мобільного.

– Тому дозвольте висловити сумнів щодо того, що то були засоби РЕБ противника, адже в такому густонаселеному місті вони можуть вплинути на роботу різних систем. А якщо вони дійсно були використані, то це додатковий фактор ефективності дії цих безпілотників. Адже, змушуючи противника вмикають такі засоби, вони подавляють і перешкоджають роботі або нормальній життєдіяльності самого міста, – поінформував Грабський.

Він додав, що “кремлівські вожді” захищають системами ППО, такими як зенітні ракетні комплекси Панцир, лише власні життя, а не населення Москви чи інших російських міст.

– Йдеться про банальне рятування життя саме кремлівських вождів. Тому і не сподівайтеся побачити Панцирі, розташовані по всіх локаціях столиці (РФ, – Ред.), – заявив військовий експерт.

За словами Грабського, Панцирями неможливо прикрити всі об’єкти, навіть військові, на території Москви. І саме тому безпілотники періодично досягають своєї мети, завдаючи ударів по об’єктах у столиці РФ.

Експерт висловив думку, що такі удари будуть наростати і це викликатиме невпевненість та страх у населення Москви.

24 липня в Москві близько четвертої години ранку відбулися удари безпілотників по двох нежитлових будівлях. Один дрон влучив у бізнес-центр на вулиці Лихачова, а уламки другого виявлено на Комсомольському проспекті, 17, де пошкоджено дах будівлі Центрального військового оркестру МО РФ. Неподалік розташовані надсекретні об’єкти ГРУ.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.