”Вагнеровцы” в Беларуси не имеют достаточно сил, чтобы представлять угрозу для Польши – ГУР
Среди наемников частной военной компании Вагнера, которые находятся на территории Беларуси, нет сил и средств, чтобы представлять реальную угрозу для Польши, других стран НАТО и Европейского Союза. Сейчас там нет заявленных 10 тыс. “вагнеровцев”, но передвижение продолжается.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире информационного телемарафона.
— Если бы такой шаг состоялся, он был бы самоубийственным для этой структуры. Убежден, что армия Польши только обрадовалась бы подобным случаям и быстро решила бы эти проблемы, — считает представитель ГУР.
По его словам, западные партнеры Украины не преувеличивают, но отслеживают ситуацию с “вагнеровцами” в Беларуси.
Представитель разведки отметил, что страны готовятся к возможным угрозам, потому что речь идет о террористической организации на территории другого государства.
Юсов утверждает, что заявленное количество “вагнеровцев” в Беларуси в 10 тыс. бойцов якобы является больше декларативным. Он утверждает, там пока нет такого количества боевиков, однако они все еще продолжают передвижение.
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