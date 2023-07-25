”Вагнерівці” у Білорусі не мають достатньо сил, щоби становити загрозу для Польщі – ГУР

Серед найманців приватної військової компанії Вагнера, які перебувають на території Білорусі, немає сил і засобів, щоб становити реальну загрозу для Польщі, інших країн НАТО та Європейського Союзу. Наразі там немає заявлених 10 тис. “вагнерівців”, але пересування триває.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі інформаційного телемарафону.

– Якби такий крок відбувся, він був би самовбивчим для цієї структури. Переконаний, що армія Польщі лише зраділа б подібним випадкам і швидко вирішила б ці проблеми, – вважає представник ГУР.

За його словами, західні партнери України не перебільшують, але відстежують ситуацію з “вагнерівцями” у Білорусі.

Представник розвідки зазначив, що країни готуються до можливих загроз, тому що йдеться про терористичну організацію на території іншої держави.

Юсов стверджує, що заявлена кількість “вагнерівців” у Білорусі у 10 тис. бійців нібито є більше декларативною. Він стверджує, там наразі немає такої кількості бойовиків, однак вони все ще пересуваються.

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