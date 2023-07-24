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Без тяжелого вооружения вагнеровцы в Беларуси не могут быть угрозой для Украины или Польши — ISW

База ПВК Вагнера в Білорусі
Фото: Getty Images

Нет никаких признаков того, что боевики ЧВК Вагнера в Беларуси имеют тяжелое вооружение, необходимое для серьезного наступления на Украину или Польшу, поскольку по условиям соглашения после неудачной попытки мятежа его должны были передать Минобороны РФ.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отрицают угрозу со стороны вагнеровцев в Беларуси, что накануне обсуждал Лукашенко на встрече с Путиным .

По их данным, фото главной базы Вагнера в Цели под Осиповичами, сделанное 23 июля, указывает на то, что транспортные средства, припаркованные на территории базы и вокруг нее, — это преимущественно сотни легковых автомобилей, небольших грузовиков и примерно 35 полуприцепов.

— Силы Вагнера в Беларуси не представляют военной угрозы для Польши или Украины, пока они не будут перевооружены механизированной техникой. И даже тогда они не представляют реальной угрозы для НАТО, — отмечают в ISW.

Накануне появились новые спутниковые снимки военного гарнизона Цель в Беларуси, которые свидетельствуют о накоплении военной техники наемниками российской частной военной компании Вагнера.

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Источник: ISW
Белоруссия-Россия, Война в Украине, ЧВК Вагнера, Польша, Російська агресія, Україна-Білорусь
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