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РФ с помощью Ирана строит завод дронов, который может значительно повлиять на войну против Украины — СМИ

РФ с помощью Ирана строит завод дронов, который может значительно повлиять на войну против Украины — СМИ
Фото: Getty Images

Сотрудники разведки США предупреждают, что Россия с помощью Ирана строит завод по производству беспилотников, который может иметь значительное влияние на полномасштабную войну против Украины.

Об этом заявили неназванные аналитики из Разведывательного управления Министерства обороны США в комментарии журналистам издания CNN.

Завод по производству беспилотников, который сейчас строится, обеспечит Россию новыми и большими запасами дронов, чем те, которые Кремль мог закупить у Ирана на сегодня. Вероятно, строительство объекта будет завершено в начале следующего года.

Новые дроны могут оказать значительное влияние на войну в Украине, предупреждают аналитики. В апреле США опубликовали спутниковое изображение запланированного расположения завода по производству беспилотников к востоку от Москвы.

Аналитики заявили, что Иран регулярно переправляет оборудование в Россию для помощи в строительстве объекта. РФ использует беспилотники для атак на критически важную инфраструктуру и противовоздушную оборону Украины.

В то же время США хотят повысить осведомленность, чтобы западные компании начали лучше контролировать цепочки поставок на наличие признаков того, что их компоненты незаконно перенаправляются для производства дронов.

В прошлом году администрация президента США Джо Байдена создала большую рабочую группу для расследования того, как американские и западные компоненты попадают в беспилотники иранского производства, которые используются в России.

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Источник: CNN
Иран, Безпілотники, Будівництво, Война в Украине, Дрони, Завод, Украина-США
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