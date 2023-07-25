РФ за допомогою Ірану будує завод дронів, який може значно вплинути на війну проти України – ЗМІ

Співробітники розвідки США попереджають, що Росія за допомогою Ірану будує завод з виробництва безпілотників, який може мати значний вплив на повномасштабну війну проти України.

Про це заявили неназвані аналітики з Розвідувального управління Міністерства оборони США у коментарі журналістам видання CNN.

Завод з виробництва безпілотників, який зараз будується, забезпечить Росію новими та більшими запасами дронів, ніж ті, які Кремль міг закупити в Ірану на сьогодні. Ймовірно, будівництво об’єкта буде завершено на початку наступного року.

Нові дрони можуть мати значний вплив на війну в Україні, попереджають аналітики. У квітні США опублікували супутникове зображення запланованого розташування заводу з виробництва безпілотників на схід від Москви.

Аналітики заявили, що Іран регулярно переправляє обладнання до Росії для допомоги в будівництві об’єкта. РФ використовує безпілотники для нападу на критично важливу інфраструктуру та протиповітряну оборону України.

Водночас США хочуть підвищити обізнаність, щоб західні компанії почали краще контролювати ланцюжки постачання на наявність ознак того, що їхні компоненти незаконно перенаправляються для виробництва дронів.

Минулого року адміністрація президента США Джо Байдена створила велику робочу групу для розслідування того, як американські та західні компоненти потрапляють у безпілотники іранського виробництва, які використовуються в Росії.

Джерело : CNN

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.