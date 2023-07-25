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Валентина Летяк, редактор ленты

Из около 10 Шахедов сбили половину: Игнат объяснил, почему стало сложно сбивать дроны

Юрій Ігнат

Сейчас силам противовоздушной обороны стало сложно бороться с дронами, поскольку РФ каждый раз меняет направление и курс движения.

— То есть раньше это был аэродром Сеща (Брянская область РФ), а сейчас из Курской области. Также начали запускать с полигона Чауда (на юге Феодосийского залива в Крыму). Враг ищет любые пути и методы, чтобы БпЛА доходили до целей, — заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини.

По его словам, последняя ночь не была исключением, поскольку удалось уничтожить только половину запущенных врагом дронов.

— Этой ночью РФ атаковала Шахедами три области на Севере, работала противовоздушная оборона, около 10 беспилотников зафиксировано. Информация сейчас уточняется. Около половины, то есть до пяти уничтожено различными средствами поражения, — рассказал он.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 517-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Facebook Юрия Игната

Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Повітряні сили України, Російська агресія, Юрій Ігнат
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