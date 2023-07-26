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Боевиков Вагнера в Беларуси возглавляет уроженец Украины: что о нем известно

Боевиков Вагнера в Беларуси возглавляет уроженец Украины: что о нем известно
Фото: Getty Images

Боевиков частной военной компании Вагнера на территории Беларуси сейчас возглавляет уроженец Украины Сергей Чубко. Он ранее воевал в Чечне и Сирии.

Об этом сообщают расследователи мониторингового сервиса All Eyes on Wagner и белорусская газета Наша Нива со ссылкой на сведения, которые получили журналисты.

Недавно главарь “вагнеровцев” Евгений Пригожин заявил перед наемниками ЧВК в лагере под городом Осиповичи, что старшим на белорусском направлении станет человек, которого зовут Сергей. Тогда Пригожин отметил, что это человек по кличке Пионер.

По данным СМИ, речь идет о 46-летнем Сергее Чубко. Журналистам стало известно, то он родился в семье военного в Черновцах, а отец воевал в Афганистане. После распада СССР семья переехала в российский город Новороссийск.

Сам Сергей позже пошел служить по контракту в армию РФ в 1994 году, а затем воевал в Чечне. Через восемь лет расторг контракт и перешел на работу в частное охранное предприятие.

Уже потом в 2003 году Чубко возглавил комитет городской администрации в Новороссийске. А уже через три года перешел на должность заместителя главы администрации сельского округа. Позже работал охранником в нескольких компаниях.

В 2011 году Чубко намеревались лишить гражданства РФ, когда стало известно, что тот якобы скрывал то, что имеет гражданство Украины. Пока точно непонятно, пошел ли он воевать в Украине в течение 2014 года. Но точно известно, что в начале 2014 года он стал соучредителем российской организации Казаки, которые воевали после создания Москвой так называемых ЛДНР.

В начале 2017 года Пионер присоединился к “вагнеровцам”, а затем уехал в Сирию. Там его назначили руководить военной операцией в Восточной Гуте. Через два года Чубко перешел работать в Ливию, где тогда открылся штаб ЧВК Вагнера, став там руководителем.

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Источник: All Eyes on Wagner, Наша Нива

Война в Украине, Громадянство РФ, ЛДНР, ЧВК Вагнера, Росія, СРСР, Чечня
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