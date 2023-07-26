Бойовиків Вагнера у Білорусі очолює уродженець України: що про нього відомо

Бойовиків приватної військової компанії Вагнера на території Білорусі наразі очолює уродженець України Сергій Чубко. Він раніше воював у Чечні та Сирії.

Про це повідомляють розслідувачі моніторингового сервісу All Eyes on Wagner і білоруська газета Наша Ніва з посиланням на відомості, які отримали журналісти.

Нещодавно ватажок “вагнерівців” Євген Пригожин заявив перед найманцями ПВК у таборі під містом Осиповичі, що старшим на білоруському напрямку стане людина, яку звати Сергій. Тоді Пригожин зазначив, що це чоловік на прізвисько Піонер.

За даними ЗМІ, йдеться про 46-річного Сергія Чубка. Журналістам стало відомо, що він народився у родині військового у Чернівцях, а батько воював в Афганістані. Після розпаду СРСР сім’я переїхала у російське місто Новоросійськ.

Сам Сергій пізніше пішов служити за контрактом до армії РФ у 1994 році, а такою воював у Чечні. Через вісім років він розірвав контракт і перейшов на роботу до приватного охоронного підприємства.

Вже згодом у 2003 році Чубко очолив комітет міської адміністрації в Новоросійську. А вже за три роки перейшов на посаду заступника голови адміністрації сільського округу. Пізніше працював охоронцем у декількох компаніях.

У 2011 році Чубка мали намір позбавити громадянства РФ, коли стало відомо, що той нібито приховував, що має громадянство України. Наразі достеменно незрозуміло, чи пішов він воювати в Україні протягом 2014 року. Але точно відомо, що на початку 2014 року чоловік став співзасновником російської організації Козаки, які воювали після створення Москвою так званих ЛДНР.

На початку 2017 року Піонер приєднався до “вагнерівців”, а потім поїхав до Сирії. Там його призначили керувати військовою операцією у Східній Гуті. Через два роки Чубко перейшов працювати в Лівію, де тоді відкрився штаб ПВК Вагнера, ставши там керівником.

Джерело: All Eyes on Wagner, Наша Ніва

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