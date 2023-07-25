Да, это вызов: эксперт о вероятной угрозе от вагнеровцев в Беларуси и поездке Залужного на Ровенскую АЭС

Боевики частной военной компании Вагнера могут создавать проблему не только для Украины, но и для сопредельных с Беларусью стран. Вагнеровцы фактически могут даже создать теракты на Ровенской атомной электростанции.

Об этом заявил полковник запаса Вооруженных сил Украины, военный эксперт Сергей Грабский в комментарии ведущему информационного телемарафона Вадиму Карпьяку. По мнению аналитика, это может быть серьезной угрозой и вызовом.

— Да. И я хотел бы обратить внимание на те слова, которые сказал Лукашенко. Он сказал: я едва сдерживаю вагнеровцев против того, чтобы они не вторглись в Польшу и прочее. Создается такой кейс православного ИГИЛа, то есть якобы какие-то непонятные подразделения абсолютных отморозков могут создать проблему не только для Украины, но и для сопредельных с Беларусью стран, — обратил внимание эксперт.

Грабский отмечает, что для Украины угрозой является именно террористическая составляющая вагнеровцев. По его словам, именно поэтому главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посещал Ровенскую атомную электростанцию.

— На территории Беларуси существует атомная станция, которая может быть использована как инструмент ядерного шантажа вагнеровцами, которые якобы не являются ни российскими, ни белорусскими. Они тогда действуют как бы сами по себе. И не забываем о колоссальной террористической угрозе для стран Балтии и Польши, — утверждает аналитик.

Он отметил, в Польше будут выборы в октябре, поэтому там уже сейчас принимают соответствующие меры для минимизации потенциальной угрозы.

Но списывать вагнеровцев еще очень рано, потому что они еще могут создать ситуации головной боли не только для Украины, но и для недругов, утверждает Грабский.

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