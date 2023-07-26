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Юлия Захарченко, редактор ленты

Целью ракетного удара РФ был Староконстантинов в Хмельницкой области — Игнат

Ракета летить в небі
Фото: Depositphotos

Целью ракетного удара российских оккупантов во время масштабной воздушной тревоги в Украине был Староконстантинов в Хмельницкой области.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире информационного телемарафона после масштабной ракетной угрозы 26 июля.

Представитель Воздушных сил поделился, что российские ракеты маневрировали и в конце концов были направлены в Хмельницкую область.

По его словам, ракеты запустили из района Каспийского моря. Воздушные цели меняли курс между областями, а затем во Львовской области ракеты развернулись на 180 градусов и полетели в район Староконстантинова.

Игнат добавил, что уже известно о сбитых крылатых ракетах в Днепре, Киевской и Харьковской областях.

На некоторых направлениях еще наблюдаются выпущенные оккупантами крылатые ракеты, а поскольку обнаруживать ракеты удается не всегда, то угроза остается во всех областях, подчеркнул Игнат.

Российские оккупанты выпустили ракеты, вероятно, типа Кинжал, возможно, также и баллистические, добавил спикер Воздушных сил ВСУ.

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Война в Украине, Днепр, Киевская область, Повітряні сили України, Ракетные удары России, ракетний удар, Харьковская область, Хмельницкая область, Юрій Ігнат
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