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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Ціллю ракетного удару РФ був Старокостянтинів на Хмельниччині – Ігнат

Ракета летить в небі
Фото: Depositphotos

Ціллю ракетного удару російських окупантів під час масштабної повітряної тривоги в Україні був Старокостянтинів у Хмельницькій області.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі інформаційного телемарафону після масштабної ракетної загрози 26 липня.

Речник Повітряних сил поділився, що російські ракети маневрували та зрештою були спрямовані в Хмельницьку область.

За його словами, ракети запустили з району Каспійського моря. Повітряні цілі змінювали курс між областями, а згодом у Львівській області ракети розвернулися на 180 градусів і полетіли у район Старокостянтинова.

Ігнат додав, що вже відомо про збиття крилатих ракет у Дніпрі, Київській і Харківській областях.

На деяких напрямках ще спостерігаються випущені окупантами крилаті ракети, а оскільки виявляти ракети вдається не завжди, то загроза залишається в усіх областях, наголосив Ігнат.

Російські окупанти випустили ракети, ймовірно, типу Кинджал, можливо, також і балістичні, додав речник Повітряних сил ЗСУ.

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Війна в Україні, Дніпро, Київська область, Повітряні сили України, Ракетні удари Росії, ракетний удар, Харківська область, Хмельницька область, Юрій Ігнат
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