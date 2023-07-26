В Хмельницком во время ракетной атаки раздались взрывы
В Хмельницком во время воздушной тревоги раздались звуки взрывов.
Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.
Перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщали о движении российских ракет вдоль границы с Молдовой в направлении Хмельницкой области.
По предварительной информации, по ракетам РФ работает противовоздушная оборона.
В Хмельницкой ОГА подтвердили взрывы в области и добавили, что в регионе работает ПВО.
Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 518-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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