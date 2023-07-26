Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Чи можуть мобілізувати, якщо дружина – інвалід 3 групи: пояснює експерт
Пройшов медкомісію, але не захотів служити: як суд покарав ухилянта
ГУР перехопило секретну доповідь для Путіна, як РФ зривала зернову угоду
У Москві безпілотники вразили дві будівлі
Били палицями за “Слава Україні!” та лишали без їжі: як українські діти “відпочивають” у таборах РФ
Світ
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Молдова після розслідування про шпигунів РФ скорочує кількість російських дипломатів

Молдова після розслідування про шпигунів РФ скорочує кількість російських дипломатів

Молдовський уряд оголосив, що скоротить чисельність дипломатів посольства Росії в Кишиневі,  аби “було менше людей, які намагаються дестабілізувати Молдову”. Росія вже пригрозила наслідками.

Про це рішення заявив міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску на засіданні уряду, пишуть молдовські Journal TV та NewsMaker.

– Протягом багатьох років ми були об’єктом певної ворожої діяльності та політики з боку росії. Значна частина з них була зроблена через посольство, — зазначив Попеску.

Він додав, що дипломатичні служби мають розвивати добрі відносини, а не діяти на дестабілізацію країни, тому молдовський уряд досяг згоди щодо необхідності обмеження кількості акредитованих дипломатів із Росії.

– Щоб було менше осіб, які діють для дестабілізації ситуації в Республіці Молдова. Я роблю це оголошення зараз. Представники посольства (Росії, – Ред.) вже поінформовані, — резюмував міністр.

В уряді повідомили, що кількість дипломатів і співробітників, які працюють у посольстві РФ у Кишиневі, скоротять із 84 до 25 людей — тобто більш як утричі, передає Deschide.

Посол Росії в Кишиневі Олег Васнецов уже пригрозив Молдові наслідками:

– Ті, хто приймав такі рішення, повинні розуміти, які для них це матиме наслідки.

Нагадаємо, що напередодні з’явилось розслідування молдовських журналістів про шпигунські дії РФ, в якому зазначалося, що а даху посольства РФ у Молдові збільшується кількість тарілок і пристроїв для стеження.

МЗС, Молдова, Посольство РФ, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Росії показово судять 18 військових з батальйону Айдар. Лубінець закликав світ відреагувати
Суд над Айдарівцями
Феєрверк посеред дороги: в Тюмені вибухнула вантажівка
Молдова після розслідування про шпигунів РФ скорочує кількість російських дипломатів
РФ вивела в Чорне море корвет Сергій Котов для перехоплення суден – розвідка Британії
Молдова після розслідування про шпигунів РФ скорочує кількість російських дипломатів
Путін не впевнений у своїй здатності гуртувати еліту – ISW про реакцію на бунт Пригожина
володимир путін
Іран посилює військове партнерство з Росією – Держдеп США
Молдова після розслідування про шпигунів РФ скорочує кількість російських дипломатів
Відео
Суспільство
Тризуб для Батьківщини-матері залишиться без сталі Метінвест: у чому причина

На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб на щиті Батьківщини-матері. Рік тому декомунізацію монумента підтримало 85% опитаних у застосунку Дія – майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись за реалізацію проєкту.

Христина Величанська
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (26.07.2023)
Молдова після розслідування про шпигунів РФ скорочує кількість російських дипломатів
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (26.07.2023)
Молдова після розслідування про шпигунів РФ скорочує кількість російських дипломатів
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:00 (26.07.2023)
Молдова після розслідування про шпигунів РФ скорочує кількість російських дипломатів
Після тяжкого поранення повернувся на фронт: історія бойових медиків з передової
Молдова після розслідування про шпигунів РФ скорочує кількість російських дипломатів
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь