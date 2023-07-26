Молдова після розслідування про шпигунів РФ скорочує кількість російських дипломатів

Молдовський уряд оголосив, що скоротить чисельність дипломатів посольства Росії в Кишиневі, аби “було менше людей, які намагаються дестабілізувати Молдову”. Росія вже пригрозила наслідками.

Про це рішення заявив міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску на засіданні уряду, пишуть молдовські Journal TV та NewsMaker.

– Протягом багатьох років ми були об’єктом певної ворожої діяльності та політики з боку росії. Значна частина з них була зроблена через посольство, — зазначив Попеску.

Він додав, що дипломатичні служби мають розвивати добрі відносини, а не діяти на дестабілізацію країни, тому молдовський уряд досяг згоди щодо необхідності обмеження кількості акредитованих дипломатів із Росії.

– Щоб було менше осіб, які діють для дестабілізації ситуації в Республіці Молдова. Я роблю це оголошення зараз. Представники посольства (Росії, – Ред.) вже поінформовані, — резюмував міністр.

В уряді повідомили, що кількість дипломатів і співробітників, які працюють у посольстві РФ у Кишиневі, скоротять із 84 до 25 людей — тобто більш як утричі, передає Deschide.

Посол Росії в Кишиневі Олег Васнецов уже пригрозив Молдові наслідками:

– Ті, хто приймав такі рішення, повинні розуміти, які для них це матиме наслідки.

Нагадаємо, що напередодні з’явилось розслідування молдовських журналістів про шпигунські дії РФ, в якому зазначалося, що а даху посольства РФ у Молдові збільшується кількість тарілок і пристроїв для стеження.

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