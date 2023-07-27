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Юлия Захарченко, редактор ленты

Бундесвер не имеет замечаний на стратегическом уровне к действиям ВСУ — Макеев

Бундесвер не имеет замечаний на стратегическом уровне к действиям ВСУ — Макеев
Фото: Генштаб ВСУ

Руководство Бундесвера на стратегическом уровне не имеет никаких замечаний к тому, как Вооруженные силы Украины защищают свою территорию и осуществляют контрнаступление, чтобы выгнать российские войска со своей земли.

Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев в комментарии журналистам. По его словам, в то же время происходит постоянный обмен опытом и совершенствование действий ВСУ.

По его мнению, сейчас важен диалог представителей Украины и Министерства обороны Германии. Там происходит постоянный обмен информацией, рекомендаций для слаженной работы подразделений и применения военной техники.

Посол отметил, что часто украинская сторона часто обращается с просьбой к Германии провести After Action Review — это устоявшаяся система анализа осуществления боев и других действий в армии, чтобы оценить эффективность работы и закрепить определенный прогресс.

В то же время посол обратил внимание, что пока ни одна страна мира не имеет подобного опыта ведения боевых действий, который получила Украина.

Именно система After Action Review дает возможность партнерам получить ценную информацию, которая помогает скорректировать собственные тактические и стратегические подходы, а также улучшить процесс обучения воинов ВСУ, подчеркнул посол.

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Источник: Укринформ
Война в Украине, Военная техника, ВСУ, контрнаступ, Німеччина, Украина-Германия, українські військові
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